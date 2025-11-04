محافظ أسوان يشدد لإنهاء أعمال تطوير وتجميل طريق السادات قبل نهاية نوفمبر

خلال جولة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الميدانية لمتابعة سير الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بطول 4 كم .

شدد المحافظ على الإسراع بوتيرة الأعمال الجارية ، وخاصة المتعلقة بالبنية التحتية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى خلال أسبوع ، على أن يتم بالتوازى العمل فى الخط الخاص بمحطة رافع المشتل الجديدة رقم ( 12 ) بالكرور ، مع الإسراع بباقى معدلات التنفيذ بالمرافق الأخرى للإنتهاء من المشروع بنهاية شهر نوفمبر الجارى ، وخاصة أن نسبة التنفيذ العامة للمشروع تجاوزت الـ 83 % .

ولفت إلى أن طريق السادات هو أهم المحاور المرورية الحيوية لحركة المواطنين والأفواج السياحية الوافدة للمحافظة حيث يأتى تنفيذ المشروع وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير وتجميل الطرق والمداخل والميادين العامة .

وخلال الجولة التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والقيادات التنفيذية بمديريات الخدمات والمرافق العامة .

جولة ميدانية

أوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه تم تنفيذ طبقة التأسيس للرصف من نوعية (FDR) بإستخدام فرم الأسمنت للحارة الغربية ، أعقبها تنفيذ رش طبقة (MC) عالية الكفاءة تمهيداً لبدء أعمال الرصف خلال الأيام القليلة المقبلة بدءاً من الإتجاه الشمالى وصولاً إلى منطقة الشرطة العسكرية .

وأشار إلى أن المشروع شهد أيضاً تركيب أعمدة الإنارة الديكورية الحديثة ، مع تركيب شبكات رى الأشجار ، والإستعداد لتنفيذ أعمال الإنترلوك على الأرصفة ومسارات المشاة ، والإستعداد لتركيب مظلات ومقاعد فى أماكن الإنتظار العامة ذات الكثافة المرتفعة لخدمة المواطنين .

وأضاف المحافظ بأنه تم أيضاً تركيب مطبات صناعية بالحارة الشرقية التى شهدت الإنتهاء الكامل منها وذلك بمعايير مدروسة ومسافات آمنة لتحقيق الانضباط المرورى ورفع معدلات الأمان للمشاة والمركبات على حد سواء ، وكل هذه الجهود يتم تنفيذها بهدف الظهور المشرف لعروس المشاتى ، ولتكون فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها من الأفواج السياحية خلال الموسم الشتوى .