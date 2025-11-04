قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر للناشئين يضيف الهدف الثاني أمام هايتي في كأس العالم
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يشدد لإنهاء أعمال تطوير وتجميل طريق السادات قبل نهاية نوفمبر

محمد عبد الفتاح

خلال جولة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الميدانية لمتابعة سير الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بطول 4 كم .

شدد المحافظ على الإسراع بوتيرة الأعمال الجارية ، وخاصة المتعلقة بالبنية التحتية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى خلال أسبوع ، على أن يتم بالتوازى العمل فى الخط الخاص بمحطة رافع المشتل الجديدة رقم ( 12 ) بالكرور ، مع الإسراع بباقى معدلات التنفيذ بالمرافق الأخرى للإنتهاء من المشروع بنهاية شهر نوفمبر الجارى ، وخاصة أن نسبة التنفيذ العامة للمشروع تجاوزت الـ 83 % .

ولفت إلى أن طريق السادات هو أهم المحاور المرورية الحيوية لحركة المواطنين والأفواج السياحية الوافدة للمحافظة حيث يأتى تنفيذ المشروع وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير وتجميل الطرق والمداخل والميادين العامة .

وخلال الجولة التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والقيادات التنفيذية بمديريات الخدمات والمرافق العامة .

جولة ميدانية 

أوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه تم تنفيذ طبقة التأسيس للرصف من نوعية (FDR) بإستخدام فرم الأسمنت للحارة الغربية ، أعقبها تنفيذ رش طبقة (MC) عالية الكفاءة تمهيداً لبدء أعمال الرصف خلال الأيام القليلة المقبلة بدءاً من الإتجاه الشمالى وصولاً إلى منطقة الشرطة العسكرية .

وأشار إلى أن المشروع شهد أيضاً تركيب أعمدة الإنارة الديكورية الحديثة ، مع تركيب شبكات رى الأشجار ، والإستعداد لتنفيذ أعمال الإنترلوك على الأرصفة ومسارات المشاة ، والإستعداد لتركيب مظلات ومقاعد فى أماكن الإنتظار العامة ذات الكثافة المرتفعة لخدمة المواطنين .

وأضاف المحافظ بأنه تم أيضاً تركيب مطبات صناعية بالحارة الشرقية التى شهدت الإنتهاء الكامل منها وذلك بمعايير مدروسة ومسافات آمنة لتحقيق الانضباط المرورى ورفع معدلات الأمان للمشاة والمركبات على حد سواء ، وكل هذه الجهود يتم تنفيذها بهدف الظهور المشرف لعروس المشاتى ، ولتكون فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها من الأفواج السياحية خلال الموسم الشتوى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

صلاة الجماعة

موضع ابتداء الصف خلف الإمام.. الإفتاء توضح

هل مكافأة نهاية الخدمة للأب المتوفى تعتبر ميراث أ

هل مكافأة نهاية الخدمة للأب المتوفى تعتبر ميراثا أم لا؟ دار الإفتاء توضح

حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب

حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب .. اعرف الضوابط الشرعية

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

الشرقية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "إزرع" لدعم صغار المزارعين

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

