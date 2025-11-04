قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يوجه لتحقيق الجاهزية بالمدينة الشبابية لاستقبال رحلات قطار الشباب

محمد عبد الفتاح

واصل اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة بالقطاعات الخدمية المتنوعة ، حيث قام بتفقد المدينة الشبابية بطريق السادات ، برفقة معاونه اللواء ياسر عبد الشافى ، وناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة حيث يأتى ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب ، وتوفير بيئة مناسبة لهم لممارسة الأنشطة المختلفة .

وخلال جولته التفقدية وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى ضرورة تحقيق الجاهزية الكاملة داخل هذا الصرح الشبابى المتميز إستعداداً لإستقبال الأفواج المشاركة فى رحلات قطار الشباب ، المقرر إنطلاقها إلى محافظة أسوان فى 5 ديسمبر المقبل .

وأشار المحافظ إلى أن هذه الفعاليات تعكس مكانة أسوان كوجهة سياحية وثقافية وشبابية متميزة على مستوى الجمهورية .

وأعرب إسماعيل كمال عن خالص شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لجهوده المستمرة فى دعم قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة حيث أنه يتم التنسيق الدائم مع الوزارة لجعل أسوان فى صدارة المشهد الرياضى والشبابى من خلال رفع كفاءة المنشآت وتطوير بنيتها التحتية بمختلف المراكز والمدن .

المدينة الشبابية 

وإستمع المحافظ خلال جولته إلى عرض تفصيلى عن مكونات المدينة الشبابية المقامة على مساحة 2000 م2 ، وتضم 104 غرف تستوعب 500 شاب وفتاة ما بين غرف فردية ومزدوجة وسويد مجهزة على مستوى الفنادق الحديثة ، بالإضافة إلى مطبخ ومطعم متكامل بنفس الطاقة الإستيعابية ، وتعمل مرافقها بالغاز الطبيعى .

فيما أنه جارى تطوير ورفع كفاءة المسرح الملحق بالمدينة بتكلفة تصل إلى 8 ملايين جنيه ليكون جاهزاً لإستضافة الفعاليات الفنية والثقافية ضمن برامج وزارة الشباب والرياضة ، فضلاً عن إستقبال الوفود من المؤسسات والجامعة ، ويتم الحجز بشكل مركزى عن طريق الوزارة أو حجز داخلى عن طريق المديرية حيث أن هذه الجهود تأتى ضمن خطة شاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للشباب ودعم الحركة السياحية الداخلية بالمحافظة .

