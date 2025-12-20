خالص التعازي.. إدوارد ينعي سمية الألفي بعد رحيلها عن عالمنا اليوم

حرص الفنان إدوارد على نعي الفنانة الراحلة سمية الألفي بعد وفاتها صباح اليوم "السبت"، عن عمر ناهز 72.

ونشر ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: "خالص التعازي في وفاة الفنانة الجميلة سمية الألفي".

وتوفيت الفنانة سمية الألفى، منذ قليل عن عمر ناهز 72 عاما تاركة وراءها عددا من الأعمال الفنية التى تظل عالمة فى تاريخ الفن العربي.

كان آخر ظهور للفنانة الراحلة سمية الألفي، في كواليس تصوير فيلم “سفاح التجمع”، الذي يشارك فى بطولته نجلها الفنان أحمد الفيشاوى.

مرض سمية الألفي

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت بأن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، لذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.