محافظ أسوان يستمع لمطالب 40 مواطنا فى اللقاء الجماهيرى الأسبوعى .. وتوجيهات عاجلة للمسئولين للتلبية

استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية مع المواطنين ، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم واحتياجاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها .

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين ، وضمن التوجهات الخاصة بالتواصل مع المواطنين .

الإستماع لمطالب المواطنين والتوجيه بسرعة التعامل معها

وخلال اللقاء ، حرص محافظ أسوان على الإستماع لكل مواطن بشكل منفرد لعرض مشكلته ومطلبه ، بإجمالى 40 مواطناً ومواطنة ، موجهاً المسئولين بسرعة دراسة الحالات والتعامل معها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، بما يحقق الإستجابة السريعة لمطالب الأهالى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .

وشهد اللقاء تخصيص الـ 13 حالة الأولى لذوى الإعاقة ، حيث تم توجيه الجهات المعنية بدراسة مطالبهم وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم ، بما يتوافق مع جهود الدولة فى دعم وتمكين ذوى الهمم وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية .

توفير الدعم والرعاية للحالات المستحقة

وفى هذا الإطار ، كلف المحافظ مديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات المستحقة من حساب مؤسسة التكافل ، مراعاة لظروفهم المعيشية والأسرية ، مع دراسة إجراءات إستخراج كارت الخدمات المتكاملة لبعض الحالات .

كما وجه مسئولى مديرية العمل بتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لبعض الحالات ، ومن بينها ذوى الإعاقة ضمن نسبة الـ 5 % ، بجانب دراسة مطالب بعض الشباب بشأن توفير فرص تدريب وتنفيذ مشروعات إنتاجية تساعدهم على توفير مصدر دخل ثابت .

تلبية المطالب الصحية والخدمية للمواطنين



وكلف محافظ أسوان مديرية العمل بتوفير فرصة تدريب على الخياطة لإحدى السيدات بمركز التدريب المختص ، بالإضافة إلى توجيه فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم وإجراء العمليات الجراحية لبعض الحالات المرضية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .

كما وجه فرع المجلس القومى للمرأة بدراسة حالة إحدى السيدات للمساهمة فى تسهيل الإجراءات القانونية لتوفير العلاج اللازم لها ولطفلها ، مع تكليف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أحد المواطنين من ذوى الإعاقة مراعاة لظروفه .



وفى السياق ذاته ، وجه المحافظ رئيس مدينة أسوان بإنهاء إجراءات استخراج عقد التمليك لأحد المواطنين ، وإزالة التعديات على حرم الطريق بمنطقة السيل أمام أحد المحال غير الملتزمة ، مع توفير باكيات داخل السويقات لبعض الحالات لمساعدتهم فى توفير مصدر رزق لهم ، كما تم تكليف مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة مطلب إحدى السيدات بشأن الإستثناء من الإنتداب الخارجى مراعاة لظروفها الصحية والمعيشية .



وتأتى اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية ضمن حرص محافظة أسوان على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ، ورصد احتياجاتهم على أرض الواقع ، وإتخاذ قرارات سريعة وفعالة لتلبية مطالبهم ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة للمواطنين ، ودعم الفئات الأولى بالرعاية ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى .