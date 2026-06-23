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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسوان يستمع لمطالب 40 مواطنا فى اللقاء الجماهيرى الأسبوعى .. وتوجيهات عاجلة للمسئولين للتلبية

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية مع المواطنين ، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم واحتياجاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها .

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين ، وضمن التوجهات الخاصة بالتواصل مع المواطنين .

الإستماع لمطالب المواطنين والتوجيه بسرعة التعامل معها
وخلال اللقاء ، حرص محافظ أسوان على الإستماع لكل مواطن بشكل منفرد لعرض مشكلته ومطلبه ، بإجمالى 40 مواطناً ومواطنة ، موجهاً المسئولين بسرعة دراسة الحالات والتعامل معها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، بما يحقق الإستجابة السريعة لمطالب الأهالى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .
وشهد اللقاء تخصيص الـ 13 حالة الأولى لذوى الإعاقة ، حيث تم توجيه الجهات المعنية بدراسة مطالبهم وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم ، بما يتوافق مع جهود الدولة فى دعم وتمكين ذوى الهمم وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية .

توفير الدعم والرعاية للحالات المستحقة
وفى هذا الإطار ، كلف المحافظ مديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات المستحقة من حساب مؤسسة التكافل ، مراعاة لظروفهم المعيشية والأسرية ، مع دراسة إجراءات إستخراج كارت الخدمات المتكاملة لبعض الحالات .
كما وجه مسئولى مديرية العمل بتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لبعض الحالات ، ومن بينها ذوى الإعاقة ضمن نسبة الـ 5 % ، بجانب دراسة مطالب بعض الشباب بشأن توفير فرص تدريب وتنفيذ مشروعات إنتاجية تساعدهم على توفير مصدر دخل ثابت .

تلبية المطالب الصحية والخدمية للمواطنين


وكلف محافظ أسوان مديرية العمل بتوفير فرصة تدريب على الخياطة لإحدى السيدات بمركز التدريب المختص ، بالإضافة إلى توجيه فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم وإجراء العمليات الجراحية لبعض الحالات المرضية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .
كما وجه فرع المجلس القومى للمرأة بدراسة حالة إحدى السيدات للمساهمة فى تسهيل الإجراءات القانونية لتوفير العلاج اللازم لها ولطفلها ، مع تكليف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أحد المواطنين من ذوى الإعاقة مراعاة لظروفه .


وفى السياق ذاته ، وجه المحافظ رئيس مدينة أسوان بإنهاء إجراءات استخراج عقد التمليك لأحد المواطنين ، وإزالة التعديات على حرم الطريق بمنطقة السيل أمام أحد المحال غير الملتزمة ، مع توفير باكيات داخل السويقات لبعض الحالات لمساعدتهم فى توفير مصدر رزق لهم ، كما تم تكليف مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة مطلب إحدى السيدات بشأن الإستثناء من الإنتداب الخارجى مراعاة لظروفها الصحية والمعيشية .


وتأتى اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية ضمن حرص محافظة أسوان على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ، ورصد احتياجاتهم على أرض الواقع ، وإتخاذ قرارات سريعة وفعالة لتلبية مطالبهم ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة للمواطنين ، ودعم الفئات الأولى بالرعاية ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى .

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