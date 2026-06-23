محافظ أسوان: تنظيم أوضاع المحال بسور السكة الحديد بمنطقة السيل

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً مع مسئولى القطاع الإستثمارى بوزارة النقل ، وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة ، لمتابعة الموقف التنفيذى الخاص بالمحال الواقعة بسور السكة الحديد بمنطقة السيل ، ووضع آليات تنظيم العمل بها وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة .

متابعة إجراءات تقنين أوضاع المحال العامة

وتناول الإجتماع التأكيد على أهمية تحقيق الإنضباط الكامل وتطبيق القانون فيما يخص المحال الواقعة بسور السكة الحديد المملوكة لهيئة السكة الحديد ، مع التشديد على ضرورة إلتزام أصحاب المحال بسرعة توفيق أوضاعهم وإستكمال إجراءات الترخيص وفقاً لقانون تنظيم المحال العامة .

كما تم التأكيد على الإلتزام بكافة الضوابط والإشتراطات المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية ، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مصدر رزق المواطنين وتنظيم الحركة داخل المنطقة بالشكل الحضارى اللائق .

جهود متنوعة

تنظيم أكشاك السكة الحديد والتصدى للمخالفات

وشدد محافظ أسوان على ضرورة قيام أصحاب الأكشاك التابعة للسكة الحديد بإتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها داخل الوحدة المحلية المختصة ، مع التأكد من عدم ممارسة أى أنشطة غير مصرح بها أو مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة أو تأجيرها لغير المصريين .

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن المحافظة مستمرة فى المتابعة الميدانية لكافة الأنشطة التجارية ، والتعامل الفورى مع أى مخالفات لتحقيق الإنضباط والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين .

إجراءات قانونية تجاه المحال غير الملتزمة

وفى هذا الإطار ، أكدت الهيئة القومية للسكك الحديدية ومحافظة أسوان على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المحال المخالفة ، والتى تشمل غلق أى محل غير ملتزم بالضوابط المنظمة ، بالإضافة إلى إلغاء التعاقدات المبرمة بين الهيئة وأصحاب المحال حال عدم الإلتزام بالإشتراطات المحددة .

تأتى هذه الإجراءات ضمن خطة محافظة أسوان لتنظيم الأسواق والأنشطة التجارية ، ورفع مستوى الإنضباط داخل المناطق المختلفة ، بما يساهم فى تحقيق المظهر الحضارى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة .