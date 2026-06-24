إصابة 14 شخصًا في تصادم سيارتين بالطريق الزراعى الشرقى «أسوان / القاهرة»

تعرّض 14 شخصًا لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً من الأهالى بوقوع الحادث، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

حادث

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوقوف على أسبابه، فضلاً عن إزالة آثار التصادم لتسيير حركة المرور على الطريق الزراعى، وتم تحرير محضر بالواقعة.