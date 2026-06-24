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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نقل النواب تناقش طلبات إحاطة لتطوير المنظومة بالشرقية وتصدر توصيات عاجلة

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعاً موسعاً برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تطوير شبكة الطرق والمواصلات وتحسين خدمات النقل السككي والبري في عدد من مراكز محافظة الشرقية.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر أن اللجنة تضع نصب عينيها تلبية توجيهات القيادة السياسية بالنهوض الشامل بمنظومة النقل والمواصلات باعتبارها عصب التنمية المستدامة وركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

 حلول جذرية وسريعة

وشدد "قرقر" على الدور الرقابي والتشريعي الفاعل للجنة في متابعة جميع المشكلات التي تواجه المواطنين على الأرض، مشيراً إلى أن اللجنة لن تتوانى عن التنسيق مع جميع الجهات التنفيذية لوضع حلول جذرية وسريعة تُسهم في رفع كفاءة الطرق وتوفير وسائل نقل آمنة ومميزة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول طلبات الإحاطة المقدمة.

وجاءت توصيات اللجنة لتعكس حرصها على التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، حيث ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن المعاناة الناتجة عن عدم توافر وسائل نقل جماعي تخدم أهالي هذه المراكز بمحافظة الشرقية. 

وأوصت اللجنة بقيام جهاز تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي، بموافاة اللجنة بنتيجة الاجتماع التنسيقي المقرر عقده مع المحافظة – بحضور النائب مقدم الطلب – لبحث السبل والآليات التنفيذية لتغطية الخدمة وتوفير وسائل النقل الجماعي اللازمة لتلك المناطق.

كما ناقشت الطلب المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن توقف استكمال أعمال الازدواج الحيوية لهذه الطرق.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم (الهيئة العامة للطرق والكباري، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وديوان عام محافظة الشرقية)، وبحضور النائب مقدم الطلب، لمعاينة وفحص المسافة من منطقة "المثلث" حتى "صان الحجر"، لبيان الإمكانية الفنية لتوسعة الطريق وازدواجه بما يضمن سلامة المواطنين السيولة المرورية.

وناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب رشيد عامر، بشأن الحاجة الملحة لزيادة عدد عربات قطارات خط (القاهرة/الزقازيق)، وتطوير محطات السكك الحديدية في المسافة من مشتول السوق حتى الزقازيق لوجود أزمة في مناسيب الأرصفة.

وأوصت اللجنة بقيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمعاينة ميدانية فورية لرصيف المحطات في المسافة المذكورة، لتحديد حقيقة فروق المنسوب بين أرصفة المحطات وأبواب القطارات، وبحث الحلول الهندسية العاجلة لتفادي هذه المشكلة الخطيرة، على أن يتم موافاة اللجنة بتقرير رسمي بما انتهت إليه المعاينة.

وكذلك ناقشت موضوع الطلب المقدم من النائب رشيد عامر، لربط القرية والمناطق المجاورة بالمحاور الرئيسية.

وأصدرت اللجنة توصيتين محددتين في هذا الشأن وهما إلزام محافظة الشرقية بموافاة اللجنة بخطاب رسمي يتضمن إدراج أعمال رفع كفاءة طريق (تل روزن/بلبيس) بتكلفة تبلغ 100 مليون جنيه ضمن خطتها الاستثمارية للعام المالي 2026/2027.

وإلزام الهيئة العامة للطرق والكباري بموافاة اللجنة بخطاب رسمي يوضح الموقف التنفيذي الحالي للأعمال في المسافة الممتدة من "غيتة" حتى "تل روزن".

واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية مع جميع الوزارات والهيئات المعنية لضمان تنفيذ هذه التوصيات وفق جداول زمنية محددة، تيسيراً على المواطنين وتماشياً مع خطة الدولة الشاملة لتطوير البنية التحتية.

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب طلبات الإحاطة النواب النقل السككي والبري الشرقية

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