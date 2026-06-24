قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو
مفيش تأجيل.. التعليم : امتحانات الثانوية العامة 2026 مستمرة يوم 2 يوليو
نصف طن مخدرات.. مصرع عنصر إجرامي في مداهمة أوكار الجريمة بالمحافظات
مدبولي: نتطلع إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام بين الولايات المتحدة وإيران
وزير الصناعة يبحث خطط التوسع وزيادة المكون المحلي في الإلكترونيات.. ونواب: مصر جاذبة للاستثمارات
موظف خدمة عملاء مزيف.. سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين
بعد قرار التأمينات الاجتماعية.. موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
اليونان.. زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جزيرة كارباثوس
الوزراء: بعد 30 يونيو.. الصحة من تغطية طبية محدودة لتأمين صحي شامل
ما توقعاتك لنتيجة مباراة مصر وإيران بكأس العالم 2026؟.. شوف رأي الجمهور
موقف مصطفى شوبير من عروض الاحتراف بعد التألق فى المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بزيادة21%.. ارتفاع إيرادات الشركة القابضة للطرق والكباري لنحو 11.5 مليار جنيه

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
حسام الفقي

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، وذلك لعرض المركز المالي وقوائم الدخل للشركة القابضة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2025.

حضر الاجتماع اللواء ماجد عبد الحميد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والمهندس علي عياد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، والإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء، ومركز معلومات مجلس الوزراء.

وصدقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2025، وعلى قائمة المركز المالي، وتقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات.

كما استعرضت الجمعية إجمالي الإيرادات والمصروفات وصافي أرباح الشركة، حيث حققت الشركة طفرة مالية ملحوظة؛ إذ بلغ إجمالي إيرادات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية والشركات التابعة لها نحو 11.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 21.3% مقارنة بالعام المالي السابق. كما بلغت إجمالي إيرادات الشركة القابضة نحو 908.53 مليون جنيه، مقابل 589.76 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

واستعرضت الجمعية ما أنجزته الشركة خلال الفترة المذكورة من أعمال إنشائية متنوعة في مجالات الطرق والكباري ومحاور النيل، ومن بينها محور ديروط وكوبري أوتشت، وعدد من محطات الأتوبيس الترددي السريع (BRT)، إلى جانب العديد من المشروعات المهمة الأخرى.

وشملت الأعمال كذلك تنفيذ مشروعات الأرصفة البحرية بميناء بورتوفيق، وحواجز الأمواج بميناء دمياط، والأرصفة النهرية بميناء الإسكندرية، وإنشاء ميناء طابا البحري، فضلًا عن عدد من المشروعات المهمة في مجال السكك الحديدية، مثل ورشة السد العالي وغيرها من الورش المتخصصة.

كما تمت الإشارة إلى شهادة التقدير التي أهدتها شركة وابتيك العالمية (Wabtec Corporation) للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، إشادةً بالأداء المتميز للشركة في تنفيذ مشروع إنشاء ورشة صيانة قاطرات وابتيك للسكك الحديدية بمنطقة مهمشة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

كما تم استعراض ما تم تنفيذه وما يجري تنفيذه حاليًا من أعمال في مجال محطات القطار الكهربائي السريع والمناطق الصناعية.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، تمت الموافقة على رفع رأس المال المصدر للشركة من مليار جنيه إلى مليار ونصف المليار جنيه مصري.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أهمية مواصلة العمل على مدار الساعة في جميع المشروعات الجاري تنفيذها، باعتبار الشركة ذراعًا تنفيذية لوزارة النقل، وتعزيز دورها الوطني كإحدى أهم الشركات المنفذة لمشروعات البنية التحتية وصناعة المقاولات في مصر.

كما شدد على أهمية التوسع الإقليمي خلال المرحلة المقبلة، والتوسع في استخدام معدات إعادة تدوير الأسفلت في أعمال صيانة الطرق، بما يسهم في خفض التكاليف وتقليل الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة في تنفيذ مشروعات الطرق.

وأكد الوزير كذلك أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية والجداول الزمنية المعتمدة، لضمان الانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة، مع الاستمرار في تدعيم الشركات بالمعدات والأجهزة الحديثة، إلى جانب صيانة المعدات الحالية لضمان جاهزيتها الدائمة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة التنفيذ.

وشدد على أهمية تنمية العنصر البشري، مؤكدًا أنه يمثل الركيزة الأساسية للإنتاج والنمو المستدام، وضرورة الاستمرار في تأهيل وتدريب المهندسين والفنيين بصورة مستمرة لمواكبة أحدث التطورات في مجالات عملهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المستقبلية.

كامل الوزير وزير النقل الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

عقب تراجع قوي .. سعر صرف الدولار الآن في مصر

السعودية

4 فئات فقط | السعودية تبدأ تطبيق نظام تملك الأجانب للعقارات.. وشروط خاصة في مكة والمدينة

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدواجن

الفراخ تكسر حاجز الـ60 جنيهًا.. والبيض يواصل الهبوط اليوم الأربعاء 24-6-2026

الارصاد

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء .. وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

أحمد شوبير

الأهلي على أعتاب صفقة جديدة .. «شوبير» يكشف تطورات التفاوض مع نجم إنبي

ترشيحاتنا

مجلس جامعة الاسكندرية

جامعة الإسكندرية تناقش تطوير الخدمات لذوي الهمم التعليمية

مي عز الدين

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين

استخدامات غير متوقعة للفازلين .. 10 حيل منزلية مذهلة قد تغير طريقة الاستفادة به

بالصور

5 نصائح ذهبية للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين الهضم بدون أدوية

5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي

جامعة الإسكندرية تناقش تطوير الخدمات لذوي الهمم التعليمية

مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية

إطلالة بسيطة.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

مرسيدس-AMG CLE 63 تكشف أخيرًا عن محرك V8 المنتظر

مرسيدس AMG CLE 63
مرسيدس AMG CLE 63
مرسيدس AMG CLE 63

فيديو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد