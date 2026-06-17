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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رصف 16 شارعا بالعجمي غربي الإسكندرية ضمن خطة تطوير شبكة الطرق

رصف شوارع العجمي
رصف شوارع العجمي
أحمد بسيوني

وجّه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بالبدء في أعمال رصف ورفع كفاءة شارع سوق الدخيلة بنطاق حي العجمي، بطول 300 متر وعرض 7 أمتار، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

كما شدد المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

تنفيذ أعمال تطوير شارع الفتح وطريق أم زغيو

وأكد المحافظ أهمية الإسراع في تنفيذ أعمال تطوير شارع الفتح بحي العجمي، نظرًا لكونه أحد المحاور المرورية الحيوية التي تربط بين طريق الإسكندرية – مطروح وطريق أم زغيو، ويبلغ طوله 600 متر وعرضه 25 مترًا، بما يساهم في تعزيز السيولة المرورية وتحسين كفاءة شبكة الطرق بالمنطقة. 

ووجّه محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية بفتح شارع المطاحن ليكون محورًا مروريًا بديلًا لشارع الفتح حال استلزم الأمر غلقه أثناء تنفيذ أعمال الرصف، وذلك لضمان عدم تأثر الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين لحين الانتهاء من المشروع.

وفي هذا السياق، قامت مديرية الطرق والنقل برصف شارع البيطاش بداية من شارع إسكندرية مطروح وحتى شهر العسل بطول ٢ كم وشارع الحي وشارع حسين قبضية، وشارع عيد محمود الطلخاوي.

رصف ٤ شوارع بمنطقة الدرايسة 

هذا بالإضافة إلى بدء  في رصف ٤ شوارع بمنطقة الدرايسة من أصل ١٦ شارعا من المقرر رصفها الفترة القادمة بحي العجمي وهي (شارع امير المؤمنين ، شارع خالد بن الوليد ، شارع الشيخ جابر ومتفرعات منهم مربع من شارع حلواني لوروا متفرع من اسكندرية مطروح وحتي طريق ام زغيو امام المستشفي العام) بمنطقة الدرايسة قبلي.

وتؤكد المحافظة استمرارها في تنفيذ خططها لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة بمختلف أنحاء عروس البحر الأبيض المتوسط.

الإسكندرية أيمن عطية محافظ رصف شوارع العجمي

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