إقبال جماهيري تاريخي في كأس العالم 2026.. أكثر من 1.3 مليون مشجع خلال 6 أيام

تواصل بطولة كأس العالم 2026 تحقيق أرقام استثنائية داخل الملاعب، بعدما كشفت إحصاءات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن حضور جماهيري قياسي خلال الأيام الأولى من المنافسات.

ووفقًا للأرقام الرسمية، شهدت أول 16 مباراة في البطولة حضور 1,028,429 مشجعًا، بنسبة امتلاء بلغت 99.34% من السعة الإجمالية للملاعب، في مؤشر واضح على الإقبال الجماهيري الكبير الذي تحظى به النسخة الحالية من المونديال.

وبلغ متوسط الحضور الجماهيري في المباراة الواحدة نحو 65,483 مشجعًا، وهو رقم يعكس النجاح التنظيمي والجماهيري للبطولة منذ انطلاقها.

وسجل أمس الثلاثاء رقمًا قياسيًا جديدًا كأعلى يوم من حيث الحضور الجماهيري، بعدما استقطبت أربع مباريات 281,223 متفرجًا داخل المدرجات.

وتصدرت مواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا قائمة المباريات الأكثر حضورًا حتى الآن، بعدما شهدت حضور 80,824 مشجعًا، تلتها مباراة البرازيل والمغرب بـ80,663 متفرجًا.

أكثر المباريات حضورًا في كأس العالم 2026 حتى الآن:

المكسيك × جنوب إفريقيا: 80,824 مشجعًا.

البرازيل × المغرب: 80,663 مشجعًا.

الولايات المتحدة × باراغواي: 70,492 مشجعًا.

هولندا × اليابان: 69,285 مشجعًا.

الأرجنتين × الجزائر: 69,045 مشجعًا.

النمسا × الأردن: 68,527 مشجعًا.

ومع ختام اليوم السادس من البطولة، ارتفع إجمالي عدد الحضور الجماهيري إلى 1,309,652 مشجعًا، ليؤكد مونديال 2026 مكانته كواحد من أكثر النسخ جذبًا للجماهير في تاريخ كأس العالم.