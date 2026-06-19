محافظ الإسكندرية: مواصلة تطوير شبكة الطرق بجميع الأحياء

وجه محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، بتنفيذ إجراءات لتوسعة شارع مصطفى كامل بمنطقة الرأس السوداء بحي منتزه أول، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين السيولة المرورية بمختلف الأحياء.

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الجمعة- أنه تم تنفيذ أعمال التوسعة بطول نحو 42 مترًا، شملت إعادة تشكيل الأرصفة وتقليص عرضها من 8 أمتار إلى مترين، إلى جانب تركيب البلدورات ودهانها، بما يوفر مساحة إضافية للحركة المرورية على أحد المحاور الحيوية بالمنطقة ويسهم في الحد من التكدسات.

وأكد عطية استمرار المحافظة في تنفيذ خطتها للارتقاء بالبنية التحتية وتطوير شبكة الطرق؛ بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة اليومية للمواطنين ويحسن مستوى الخدمات المقدمة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة.

وفي هذا الإطار، شهد الأسبوع الماضي الانتهاء من رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع بمختلف الأحياء، شملت متفرعات أباضية بمنطقة البيطاش، وعددًا من شوارع منطقة الدرايسة بحي العجمي، وامتداد شارع مخزن الزيت بحي العامرية أول.

كما تضمنت الأعمال رصف شارع محمد أحمد عفيفي خلف فندق سان ستيفانو، وترميم الأرصفة بشارع أحمد شوقي بمنطقة مصطفى كامل، ورصف مزلقان ثروت بالحارة القبلية في نطاق حي شرق، إلى جانب ترميم الحفر ورفع كفاءة منطقة دوران باب 10 مع شارع النصر بحي الجمرك.

تأتي هذه الأعمال في إطار جهود محافظة الإسكندرية المستمرة لتطوير شبكة الطرق وتحسين كفاءة التنقل والحركة المرورية بمختلف مناطق المحافظة.