إعلامي الوزراء: محور اللواء عمر سليمان شريان حيوي لتعزيز شبكة الطرق والمحاور بالإسكندرية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على مشروع محور اللواء عمر سليمان بمحافظة الإسكندرية، في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية، ودعم البنية التحتية بما يواكب خطط التنمية الشاملة.

يأتي المشروع ضمن خطة الدولة نحو التوسع في إنشاء محاور مرورية جديدة تسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين جودة التنقل، ودعم خطط التنمية العمرانية والتوسع الحضري، بما يعزز من القدرة على استيعاب الزيادة في الحركة المرورية، ويحقق سيولة مرورية أكبر بالمنطقة.

واستعرض الانفوجراف أبرز تفاصيل المشروع، والذي يعد نقلة نوعية لاستيعاب الكثافة المرورية بين الطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي، ويمتد بطول 20 كم، ويربط بين طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، ومطار الإسكندرية الدولي، ومدينة برج العرب، والساحل الشمالي الغربي، بما يجعله شريانًا مروريًا مهمًا لدعم الحركة في المنطقة.

وأوضح الإنفوجراف، أن المشروع تضمن إنشاء طريق مزدوج بعرض 6 حارات مرورية في كل اتجاه، مع تنفيذ جزيرة وسطى وأكتاف جانبية، إلى جانب إنشاء 4 كباري علوية، وكوبريين أعلى مسار القطار الكهربائي السريع، و5 كباري سطحية فوق المجاري المائية، فضلًا عن تنفيذ أعمال تغطية مصرف فلسطين بطول 2.3 كم.