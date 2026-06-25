تموين الشرقية يضبط 70 طن سلع ومواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات التموينية | صور

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية لضبط المخالفات وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للاشتراطات.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، قيام الإدارات التموينية بالإشتراك مع الرقابة التموينية بالمديرية بشن حملات مكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية بمختلف مراكز المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط(٦٤ طن و٨٠٠ كجم) سلع و مواد غذائية مخالفة داخل مخزن لتعبئة وتغليف المواد الغذائية، شملت (٥٥ طن) كركم منتهي الصلاحية، و(٥ أطنان) سكر غير معبأ، و(٣ أطنان) دقيق مجهول المصدر، و( طن و٨٠٠ كجم) زيت معبأ مجهول المصدر، و(١٥٠ كجم) سكر معبأ ناقص الوزن.

كما تم ضبط (٣) عبوات تحتوي على مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور استخدامها في الإضافات الغذائية داخل أحد محال العصائر وتم تحرير عدد من المحاضر للمحال التجارية ومحال العصائر ومحطات الوقود لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

وفي مركز ومدينة أولاد صقر تم ضبط (طن) سماد زراعي مجهول المصدر و(٢ طن) صابون سائل مجهول المصدر

و( طن) ملح طعام مجهول المصدر و (١٠) أكياس دجاج مجمد مجهولة المصدر و (١٠) علب سجائر مجهولة المصدر وتم تحرير عدد من المحاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

وفي مدينة العاشر من رمضان تم ضبط (٢٠ كجم) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية و ( طن و٢٥٠ كجم) ملح مجهول المصدر داخل أحد مصانع المواد الغذائية و (١٠٠٠ لتر) سولار مستخدم بالمخالفة للقوانين.

كما تم الاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة في إيقاف خط إنتاج لانشون بأحد المصانع بعد ثبوت عدم مطابقة عينة من المنتج للمواصفات القياسية.