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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية.. والمحافظ يتصل لتهنئتهم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اتصالات هاتفية بعدد من أوائل طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وذلك لتهنئتهم بتفوقهم الدراسي وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى المحافظة، معرباً عن فخره واعتزازه بما حققوه من نتائج مشرفة تعكس حجم الجهد والمثابرة التي بذلوها طوال العام الدراسي.

وأكد المحافظ خلال اتصالاته الهاتفية أن ما حققه الطلاب من تفوق وتميز يُعد نموذجاً مشرفاً يُحتذى به في الجد والاجتهاد، مشيداً بدور أسرهم والمعلمين في دعمهم وتحفيزهم لتحقيق هذه النتائج المتميزة، ومؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالعملية التعليمية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وشملت اتصالات المحافظ الهاتفية تهنئة الطلاب المتفوقين وهم الطالب مازن أحمد حمدي محمد النادي شريف مدرسة الشربيني التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية الحاصل على المركز الأول بمجموع (٢٧٩.٥٠) درجة والطالبة ايتن طارق حمدي حسن عبد الحميد مدرسة المصرية الانجليزية لغات ع  التابعة لإدارة شرق التعليمية الحاصلة على المركز الثاني بمجموع (٢٧٨) درجة والطالبة جنى محمد الشافعي محمد مصطفى  مدرسة كفر الشعراء تعليم اساسي الإعدادية المشتركة  التابعة لإدارة كفر صقر  التعليمية الحاصلة على المركز الثاني مكرر بمجموع (٢٧٨) درجة والطالبة مريم محمد جميل محمد عبد الرحيم مدرسة الشهاب الخاصة لغات  التابعة لإدارة العاشر التعليمية الحاصلة على المركز الثالث بمجموع (٢٧٧.٥٠) درجة.

كما تم تهنئة الطالبة جنى محمد السيد حسن ابراهيم   مدرسة بني عياض الإعدادية  التابعة لإدارة ابو كبير  التعليمية الحاصلة على المركز الثالث مكرر بمجموع (٢٧٧.٥٠) درجة والطالبة هبة محمد محمد محمد علي  مدرسة الملكين البحرية الإعدادية  التابعة لإدارة الحسينية التعليمية الحاصلة على المركز الثالث مكرر بمجموع (٢٧٧.٥٠) درجة والطالب زياد أحمد فتوح  عمر محمد مدرسة كريتفز لغات  التابعة لإدارة العاشر  التعليمية الحاصل على الثالث مكرر  بمجموع (٢٧٧.٥٠) درجة والطالبة نور محمد السيد ابراهيم محمد  مدرسة الحسينية الإعدادية بنات التابعة لإدارة الحسينية  التعليمية الحاصلة على المركز الثالث مكرر بمجموع (٢٧٧.٥٠) درجة والطالبة ياسمين السيد عبد السلام علي محمد  مدرسة الحمادين للتعليم الأساسى رقم ١ ع   التابعة لإدارة الحسينية  التعليمية الحاصلة على المركز الثالث مكرر بمجموع (٢٧٧.٥٠) درجة والطالبة حبيبه محمود محمد علي محمود مدرسة الدكتور محمد موسى ببهنيا  التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية الحاصلة على المركز الثالث مكرر بمجموع (٢٧٧.٥٠) درجة والطالب شادن منصور أحمد منصور جبر  مدرسة المؤانسة الرسمية لغات الإعدادية المشتركة  التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية الحاصل على المركز الثالث مكرر بمجموع (٢٧٧.٥٠) درجة والطالبة ريتاج رمضان محمد محمد علي حافظ  مدرسة شرشيمة  الإعدادية المشتركة تعليم اساسي  التابعة لإدارة ههيا التعليمية الحاصلة على المركز الثالث مكرر بمجموع (٢٧٧.٥٠) درجة والطالبة آلاء يوسف سند السيد شعبان  مدرسة كفر محمد حسين المشتركة  التابعة لإدارة شرق  التعليمية الحاصلة على المركز الثالث مكرر بمجموع (٢٧٧.٥٠) درجة والطالبة جني عمار عبد المنعم على بيومي مدرسة فاقوس الإعدادية الرسمية لغات  التابعة لإدارة فاقوس التعليمية الحاصلة على المركز الثالث مكرر بمجموع (٢٧٧.٥٠) درجة.

دعا المحافظ الطلاب المتفوقين إلى مواصلة مسيرة التميز العلمي والحفاظ على تفوقهم خلال المراحل التعليمية المقبلة، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق وتحقيق طموحاتهم المستقبلية، ليكونوا نماذج مضيئة تسهم في خدمة وطنهم والمشاركة في مسيرة التنمية والبناء.

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