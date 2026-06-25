قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرق البحث والإنقاذ الأمريكية تتجه إلى فنزويلا
حالة الطقس غدا الجمعة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا
أول تعليق من طبيبة الأسنان بعد الاعتداء عليها داخل أحد المراكز بشبرا الخيمة
الذهب خسر 1280 جنيهًا في شهر.. سعر عيار 21 الآن
ممداني: كأس العالم يحقق أكثر من الإيرادات الكافية
انخفاضات تضرب أسعار السلع اليوم.. تراجع كبير للمكرونة والسكر والدقيق وارتفاع البيض
بسبب فيروس إيبولا.. السعودية تحظر دخول مواطني ثلاثة دول أفريقية
مصطفى قمر : يهمني بعد رحيلي الجمهور يقولوا قدم فن محترم
بعد انتهاء العمل في البنوك.. تفاصيل سعر العملات الأجنبية مساء اليوم
ليكيب: فيفا يؤكد عدم وجود احتفالات ملونة رسمية خلال مباراة مصر وإيران
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا.. 188 قتيلا و 1520 مصابا و157 مفقودا
بعد أزمة التكليف.. "الرعاية الصحية" تقر حزمة مزايا جديدة للأطباء في أسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

للمرافعة .. تأجيل محاكمة المتهم بإشعال النيران في والدته وشقيقه بالشرقية

جنايات الزقازيق
جنايات الزقازيق
محمد الطحاوي

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد شتله، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم حامد، ومايكل نعيم، وأحمد إبراهيم رضا، وبسكرتارية أحمد رمزي تأجيل محاكمة المتهم بإشعال النيران في والدته وشقيقه، ما أسفر عن وفاتهما، على خلفية خلافات عائلية بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، إلى اليوم الثاني من دور يوليو المقبل، وذلك لسماع مرافعات الدفاع.

تعود احداث  القضية رقم 40927 لسنة 2025 جنح مركز منيا القمح، والمقيدة برقم 4309 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، إلى يوم 10 سبتمبر 2025، حينما أحالت النيابة العامة المتهم أحمد.م.ع.ع (22 عامًا)، عامل بمطعم ومقيم بقرية الجديدة بدائرة المركز، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل والدته انتصار محمد السيد وشقيقه عبدالفتاح محمود عبدالفتاح.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهم ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليهما، وأعد مادة قابلة للاشتعال (بنزين)، ثم ألقاها عليهما وأشعل النيران بهما، غير عابئ بصراخهما، حتى تيقن من مفارقتهما الحياة، قاصدًا قتلهما إثر خلافات أسرية.

هذا واقترنت الجناية بجناية أخرى، تمثلت في وضع النار عمدًا بعقار مسكون مملوك لوالده، إذ أضرم الحريق باستخدام مادة معجلة للاشتعال، ما تسبب في إحداث تلفيات بالعقار.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سكب مادة البنزين على المجني عليهما أثناء تواجدهما بمسكنهما وأشعل النيران، محدثًا بهما إصابات أودت بحياتهما وبضبطه تنفيذًا لقرار النيابة، أقر بارتكاب الواقعة.

الزقازيق جنايات الزقازيق محاكمة المتهم خلافات عائلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

ترشيحاتنا

الحياة

رئيس حزب الوعي: إثارة الجدل حول شروط الترشح للرئاسة غير مبررة والدستور حسم الأمر

مصر وإيران

بعد أنباء احتفال دعم المثلية بلقاء مصر وإيران.. مصطفى بكري: العالم عليه احترام عقيدتنا

الذهب

هل نبيع أم نشتري؟.. خبير يكشف ما ينتظر الذهب خلال الفترة المقبلة

بالصور

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد