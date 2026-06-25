للمرافعة .. تأجيل محاكمة المتهم بإشعال النيران في والدته وشقيقه بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد شتله، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم حامد، ومايكل نعيم، وأحمد إبراهيم رضا، وبسكرتارية أحمد رمزي تأجيل محاكمة المتهم بإشعال النيران في والدته وشقيقه، ما أسفر عن وفاتهما، على خلفية خلافات عائلية بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، إلى اليوم الثاني من دور يوليو المقبل، وذلك لسماع مرافعات الدفاع.

تعود احداث القضية رقم 40927 لسنة 2025 جنح مركز منيا القمح، والمقيدة برقم 4309 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، إلى يوم 10 سبتمبر 2025، حينما أحالت النيابة العامة المتهم أحمد.م.ع.ع (22 عامًا)، عامل بمطعم ومقيم بقرية الجديدة بدائرة المركز، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل والدته انتصار محمد السيد وشقيقه عبدالفتاح محمود عبدالفتاح.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهم ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليهما، وأعد مادة قابلة للاشتعال (بنزين)، ثم ألقاها عليهما وأشعل النيران بهما، غير عابئ بصراخهما، حتى تيقن من مفارقتهما الحياة، قاصدًا قتلهما إثر خلافات أسرية.

هذا واقترنت الجناية بجناية أخرى، تمثلت في وضع النار عمدًا بعقار مسكون مملوك لوالده، إذ أضرم الحريق باستخدام مادة معجلة للاشتعال، ما تسبب في إحداث تلفيات بالعقار.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سكب مادة البنزين على المجني عليهما أثناء تواجدهما بمسكنهما وأشعل النيران، محدثًا بهما إصابات أودت بحياتهما وبضبطه تنفيذًا لقرار النيابة، أقر بارتكاب الواقعة.