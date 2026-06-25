قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزل 5 جنيهات كاملة.. انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالبنوك من القمة
ما اتغيرش في الصاغة.. سعر عيار 18 الآن
في صالح مصر.. تعادل 1-1 بين ألمانيا والإكوادور بالشوط الأول بكأس العالم
الخارجية الروسية: نبذل جهودا لاستعادة ممتلكاتنا الدبلوماسية في الولايات المتحدة
تعليق إجلاء السفن في مضيق هرمز بعد استهداف سفينة قبالة سواحل عُمان
محمد أبو داود يعلق على انتقادات فيلم “برشامة”: لا علاقة له بالإساءة للدين |خاص
مسؤول أمريكي: الحرس الثوري الإيراني وراء استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز
البيت الأبيض يطلب تمويلاً إضافياً للحرب على إيران بقيمة 87.6 مليار دولار
بيان برلماني عاجل بشأن سحب وحدات الإسكان الاجتماعي بسبب الغلق
قنصل الصين: العلاقات مع مصر تشهد حاليًا أفضل مراحلها التاريخية
1-1 صد رد.. هدفان مبكران لألمانيا والإكوادور بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذي الشرقية يُشدد على تحديد الاحتياجات الفعلية من المشروعات الخدمية لإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بتكثيف الجهود لضبط الأداء العام، وتحقيق رضا المواطنين، وفرض الإنضباط بالشارع وتنفيذ التوجيهات الرئاسية في مختلف القطاعات الحيوية.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات ورؤساء الشركات بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية والتنسيق بين جهات العمل المختلفة  لتذليل كافة العقبات أمام تنفيذها لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة والإستفادة من المبالغ المرصودة لإنجاز المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة ضمن الخطة  الإستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

كما وجه المحافظ بعقد جلسات حوار مجتمعي مع الأهالي للوقوف على إحتياجاتهم من المشروعات التنموية والخدمية تمهيداً لإدراجها ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.

ومن جانبها أوضحت حورية عبدالله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، أن إجمالي استثمارات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بمحافظة الشرقية بلغ مليار و ١٨٨ مليون و ٥٠٦ ألف جنيهًا متضمنة برامج (النقل والمواصلات – الكهرباء – تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور).

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لملف التصالح وتنفيذ الإجراءات المقترحة من الوزراة لدفع المخالفين عن التقدم للتصالح من خلال الوسائل المتعددة  (إرسال خطابات مسجلة - ورسائل نصيه - حملات طرق الأبواب وتوجيه الإنذارات - وغلق وتشميع الأنشطه التجارية والإدارية.. وغيرها) والتنسيق مع غرفه السيطره يومياً في هذا الملف

فيما قدمت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية عرضاً تفصيلياً عن موقف طلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء، وفقاً لقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية، وكذلك عرض موقف المراكز التكنولوجية والطلبات المقدمة من المواطنين خلال شهر يونيو حيث تم إستقبال ١٧٤ ألفاً و ٤٠٤ طلبات تصالح بنسبة تنفيذ بلغت ٩٥.٧% فيما بلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها المراكز التكنولوجية للحصول على الخدمات المختلفة.

كما كلف المحافظ باستمرار تقديم التيسيرات اللازمة للإنتهاء من اجراءات تقنين واضعي اليد المنصوص عليها فى القانون قبل الإنتهاء من المهله المحددة قبل ١٨ يوليو المقبل ، وكذلك تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم للدخول تحت مظلة القانون.

ومن جانبه إستعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة موقف إدارة الأملاك بالديوان العام خلال شهر يونيو ، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ إجراءات المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء حتى تاريخه من تسجيل ١٤ ألف و ٤٤٧ عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية أصحاب المحال التجارية بالإستفادة من حزمة التسهيلات والتيسيرات الجديدة لإستخراج تراخيص المحال العامة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظله القانون.

وفي هذا الإطار استعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة الموقف الحالي خلال شهر يونيو ، حيث تمت الإشارة إلى إجمالي عدد الرخص الصادرة حتى تاريخه  ٦ آلاف و ٤١٥ رخصة.

المتغيرات المكانية

وخلال الإجتماع وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والاحياء التنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية والمتابعه الميدانية أولاً بأول للتأكيد على الإلتزام بالإزالة الكلية وفي المهد لكافة المخالفات حديثه البناء دون السماح بتطويرها.

الشرقية محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

الذهب

عيار 21 نزل 2000 جنيه.. انهيار سعر الذهب في مصر بشكل غير مسبوق

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

ترشيحاتنا

منتخب مصر

منتخب مصر يطارد الإنجاز التاريخي أمام إيران في مواجهة حاسمة بكأس العالم

كوت ديفوار وكوراساو

كوت ديفوار تتقدم على كوراساو بهدف بيبي في شوط أول مثير بكأس العالم

تشواميني

تشواميني يقدم وعدًا لديشامب قبل مباراة فرنسا والنرويج

بالصور

محافظ الشرقية يتابع جاهزية المواقع لتنفيذ التدريب العملي المشترك «صقر 169» لمجابهة الأزمات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

فيديو

فادي خفاجى

كواليس أزمة فيديو فادي خفاجة.. قرار عاجل من المهن التمثيلية

عالم الزلازل الهولندي

بعد زلزال فنزويلا واليابان.. تحذيرات العالم الهولندي تثير الجدل من جديد

مصطفى كامل

مصطفى كامل يتصدر الترند بأغنية شوفتوا الخاين بعد ساعات من طرحها

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد