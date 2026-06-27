صوامع وشون الشرقية تستقبل 671210 طن قمح

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة توريد القمح لضمان انتظام العمل بالصوامع والشون وتوفير كافة التسهيلات أمام المزارعين بما يساهم في تحقيق المستهدف من التوريد لافتا إلي أن المحافظة تتابع يومياً معدلات توريد القمح بمختلف المراكز والمدن مع العمل على تذليل العقبات أمام الموردين دعماً لجهود الدولة في تأمين المحاصيل الاستراتيجية.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن من القمح المحلي إلي شون وصوامع المحافظة بلغ (٦٧١٢٠٩) طن و(٩٤٣) كيلو لافتا إلي أنه يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ٩ والفرز الطن القمح المحلى موسم ۲۰۲٦ المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة.

أضاف وكيل وزارة التموين أنه يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة المنقول منها.