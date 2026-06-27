تموين الشرقية : المرور على 514 منشأة غذائية وتحرير 4 محاضر نقص اشتراطات

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية، و تحت إشراف الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الشرقية، برئاسة الأستاذ أحمد عبد المنعم بلال مدير الفرع، حملات رقابية مكثفة خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ بمراكز (منيا القمح – مشتول السوق – الزقازيق – الإبراهيمية – ديرب نجم – كفر صقر – أولاد صقر)، حيث تم تشكيل (٦٥) لجنة للمرور على (٥١٤) منشأة غذائية

وأسفرت الحملات عن إعدام نحو (٤٠) كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بإجمالي (٨٠) عبوة متنوعة كانت معروضة للمستهلكين، إلى جانب تحرير (٤) محاضر نقص اشتراطات ومخالفات لاشتراطات سلامة الغذاء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية إستمرار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة الغذاء المتداول بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.