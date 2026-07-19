السفارة الأمريكية في الأردن: إخلاء مطار وميناء العقبة بسبب تهديد موثوق

أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن أن السلطات الأردنية قامت بإخلاء مطار وميناء العقبة الدوليين إثر تلقيها "تهديداً محدداً وموثوقاً".

وكتبت السفارة الأمريكية على منصة "إكس ": "ننصح جميع المواطنين الأمريكيين هناك بتجنب المطار أو الميناء".

وفي وقت سابق، كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، نقلته صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن مسؤولين أمريكيين أعربوا عن قلقهم من التطور السريع في القدرات العسكرية الإيرانية، مؤكدين أن طهران عدّلت تكتيكاتها الهجومية لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية.

وأوضح التقرير أن إيران باتت تعتمد بشكل متزايد على صواريخ متطورة تتمتع بسرعات عالية وقدرة على المناورة أثناء الطيران، وهو ما يصعّب على أنظمة الاعتراض الأمريكية، بما في ذلك منظومة ثاد (THAAD)، رصدها والتعامل معها بفعالية.