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الخناقة انتهت بفصل رقبة الزوجة.. مصرع ربة منزل على يد زوجها في شبرا الخيمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الخناقة انتهت بفصل رقبة الزوجة.. مصرع ربة منزل على يد زوجها في شبرا الخيمة

جثة
جثة
إبراهيم الهواري

لقيت ربة منزل مصرعها إثر تعرضها لاعتداء داخل منزلها بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة ورئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بقيام شخص بالتعدي على زوجته داخل منزل الأسرة.
وبالانتقال والفحص، كشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة، العثور على جثة ربة منزل مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، وذلك على خلفية خلافات أسرية نشبت بينهما.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.


وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت التصريح بدفن جثمان المجني عليها عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، كما استكملت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

القليوبية محافظة القليوبية منطقة المنشية الجديدة شبرا الخيمة مباحث القليوبية

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