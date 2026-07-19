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لدغات الثعابين تواصل إثارة القلق في الشرقية.. الصحة تنجح في إنقاذ ثاني مصاب وتؤكد توافر الأمصال
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لدغات الثعابين تواصل إثارة القلق في الشرقية.. الصحة تنجح في إنقاذ ثاني مصاب وتؤكد توافر الأمصال

وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية
محمد الطحاوي

مازال مسلسل لدغ الثعابين للمواطنين مستمر في محافظة الشرقية حيث وقعت ضحية ثاني  واستطاعت الإدارة الصحية إنقاذ الضحية من الموت..

لدغ الثعبان للضحية الثانية

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار المتابعة المستمرة للحالات الطارئة تم تكليف الدكتور أحمد عزيز مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح بالتوجه إلى مستشفى السعديين لمتابعة حالة مصاب بلدغة ثعبان من قرية بني هلال لحظة وصوله إلى قسم الاستقبال.

استقرار الحالة الصحية للمصاب

وخلال الزيارة اطمأن الدكتور أحمد عزيز على استقرار الحالة الصحية للمصاب وتابع تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاج اللازم وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة كما راجع أرصدة مصل مضاد لدغات الثعابين بالمستشفى للتأكد من توافرها بالكميات المناسبة بما يضمن سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي حالات مماثلة.

وشملت الجولة متابعة سير العمل داخل المستشفى والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمترددين حيث شدد مدير الإدارة الصحية على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية الكاملة داخل المستشفى وسرعة الاستجابة للحالات الحرجة تنفيذًا لتوجيهات وكيل وزارة الصحة بالشرقية الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد مدير الإدارة الصحية أن توافر الأمصال والمستلزمات الطبية والتعامل السريع مع الحالات الطارئة يمثلان أحد أهم محاور العمل داخل المنشآت الصحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي ختام الزيارة قدم الدكتور أحمد عزيز الشكر للدكتور السيد سعيد مدير مستشفى السعديين وللفريق الطبي بالنوبتجية تقديرًا لجهودهم المتميزة في تقديم الخدمة الطبية وحسن التعامل مع الحالات الطارئة مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بنفس الكفاءة والالتزام لخدمة المرضى.

لدغ الثعبان للضحية الثانية محافظة الشرقية لدغ الثعابين

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