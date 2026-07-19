مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث سقوط داخل بيارة بالمنوفية

شهدت مدينة السادات منذ قليل حادث مأساوي وواقعة أليمة هزت محافظة المنوفية، حيث سقط 3 اشخاص داخل بيارة صرف صحي في المدينة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة للسادات يفيد بوقوع حادث سقوط أشخاص داخل بيارة صرف صحي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين أن هناك 3 اشخاص في البيارة.

وعلى الفور تم الدفع بالحماية المدنية والاسعاف، وأكد مصدر لـ "صدى البلد" أن مستشفى السادات استقبل جثمانين تم وضعهما لثلاجة المستشفى، فيما استقبلت الطوارئ المصاب الثالث في حالة خطرة وبيتم التعامل معه لمحاولة إنقاذه

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في ملابسات الحادث.