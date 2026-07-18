محافظ بورسعيد يلتقي بـ«لجنة العمرات الجسيمة» ويوجه ببدء المرحلة الثانية لإصلاح المعدات

​التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون ، محافظ بورسعيد، بأعضاء لجنة العمرات الجسيمة المشرفة على صيانة وإصلاح المركبات والمعدات التابعة للمحافظة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال صيانة ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية.

​وخلال اللقاء، اطلع المحافظ على نتائج المرحلة الأولى من خطة الإصلاح، والتي شهدت الانتهاء من صيانة وتأهيل عدد كبير من المركبات وإعادتها للخدمة بكفاءة عالية.

وأشاد بمستوى الإنجاز الذي تحقق خلال المرحلة الماضية بفضل جهود اللجنة والفرق الفنية.

محافظ بورسعيد يلتقي بلجنة العمرات الجسيمة ويوجه ببدء المرحلة الثانية لإصلاح المعدات

​ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بالبدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة العمرات الجسيمة وإصلاح المعدات المتبقية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة الفنية لضمان استدامة عمل هذه المركبات.

​وأكد المحافظ أهمية الاستغلال الأمثل لكل المعدات والسيارات المتاحة بالمحافظة، وتعظيم الاستفادة منها بما يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، لا سيما في قطاعات النظافة، والمرافق، والتدخل السريع، وتحسين البيئة بكافة أحياء بورسعيد.