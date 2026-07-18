رغم الاكتفاء الذاتي.. نقيب الفلاحين: اللحوم لم ترتفع منذ عامين والدواجن تُباع بخسارة

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار اللحوم الحمراء تشهد حالة من الاستقرار منذ نحو عامين، مشيرًا إلى أن الأسواق لم تسجل أي زيادة في سعر الكيلو خلال تلك الفترة، في الوقت الذي تُباع فيه الدواجن بأقل من تكلفة إنتاجها.

اللحوم الحمراء مستقرة منذ عامين

وقال أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، إن سعر كيلو اللحوم الحمراء لم يرتفع جنيهًا واحدًا خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن الأسواق تشهد استقرارًا واضحًا في أسعارها.

الدواجن تُباع بأقل من تكلفة الإنتاج

وأوضح أن سعر كيلو الدواجن للمستهلك يبلغ حاليًا نحو 80 جنيهًا، لافتًا إلى أن هذا السعر يقل عن تكلفة الإنتاج، وهو ما يسبب خسائر للمنتجين.

فارق كبير بين سعر اللبن من الفلاح والمستهلك

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الفلاح يبيع كيلو اللبن بسعر يتراوح بين 5 و6 جنيهات، بينما يصل إلى المستهلك بسعر قد يبلغ 25 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الأسعار مستقرة منذ عامين.

هامش الربح ضرورة لاستمرار الإنتاج

وأضاف أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع لا يعني بالضرورة انخفاض أسعارها بشكل كبير، لأن المنتج يحتاج إلى هامش ربح يضمن استمراره في الإنتاج، محذرًا من أن البيع بأقل من تكلفة الإنتاج يؤدي إلى خسائر كبيرة وخروج بعض المنتجين من المنظومة.

العرض والطلب يحكمان الأسعار

وأوضح أبو صدام أن جشع بعض التجار يظهر في السلع القابلة للتخزين، إلا أن العامل الأساسي الذي يتحكم في الأسعار يظل هو العرض والطلب، مؤكدًا أن وفرة الإنتاج هي الضمان الحقيقي لاستقرار الأسواق.

واختتم نقيب الفلاحين تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار الأسعار يتطلب تحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، بما يضمن استمرار الإنتاج وتوفير السلع بكميات كافية في الأسواق.