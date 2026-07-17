ضبط 2 طن ونصف لحوم ومصنعات فاسدة بالمنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملات تموينية مكبرة خلال يومي الخميس والجمعة وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية استهدفت المرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير 230 محضراً تموينياً متنوعاً.

وقد تم تحرير 135 محضر تمويني مخالفات مخابز لوجود تلاعب نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل، وتحرير 95 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر المعلن، وضبط أكثر من 2 طن ونصف لحوم ومصنعات منتهي الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي بمركزي منوف وقويسنا ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وشدد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود واستمرار شن الحملات التفتيشية والضربات الاستباقية للمخالفين، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون في مواجهة كافة صور الفساد والغش التجاري تحقيقاً للصالح العام.