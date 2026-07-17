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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنوفية تنظم ملتقى "سند" لتعزيز مهارات الطلاب

ملتقى سند
ملتقى سند

أكد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة تحرص على توسيع مشاركة طلابها في الملتقيات والبرامج القومية التي تستهدف تنمية الوعي الوطني وصقل المهارات القيادية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الطلاب يمثل أحد أهم أولويات الجامعة لإعداد كوادر قادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع. 

وأوضح رئيس الجامعة أن مشاركة طلاب جامعة المنوفية في الملتقى الطلابي "سند" الذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو 2026، تأتي في إطار دعم الجامعة للأنشطة الطلابية الهادفة، وإتاحة الفرصة للطلاب للتفاعل مع الخبرات الوطنية والشخصيات العامة، بما يعزز قيم الانتماء والهوية ويكسبهم خبرات متنوعة.

وشاركت الجامعة في فعاليات الملتقى تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور صبحي  شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة  المجتمع والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، ، من خلال وفد طلابي ضم طالبين وطالبتين ومشرفًا، ضمن مشاركة 27 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة. 

وافتتح الملتقى الدكتور كريم محمد همام مدير معهد إعداد القادة، والدكتور محمد عبدالفتاح وكيل المعهد، مرحبين بالجامعات المشاركة، ومؤكدين أهمية الملتقى في تعزيز القيم الإيجابية لدى الشباب الجامعي. 

وتضمنت الفعاليات جلسة بعنوان "القيم الجمالية وأثرها في بناء الإنسان والمجتمع" شارك فيها الفنان طارق الدسوقي، والمخرج فيصل الشناوي، والإعلامي الدكتور أيمن عدلي، إلى جانب جلسة "إدارة الضغوط وصناعة الذات" التي قدمها الدكتور أحمد هارون، واستعرض خلالها أساليب بناء الشخصية الإيجابية والتعامل مع التحديات. 

كما شهدت الجلسة الختامية، التي جاءت بعنوان "القيم وبناء الشخصية المصرية"، مشاركة الدكتور نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية، والدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، والإعلامي الدكتور خالد سعد. 

وتضمن الملتقى عددًا من ورش العمل التطبيقية حول التخطيط للمبادرات الطلابية، حيث شارك وفد جامعة المنوفية بمبادرة "هوية" ضمن المبادرات المقدمة، في إطار حرص الجامعة على تشجيع طلابها على الابتكار والمشاركة المجتمعية. 

المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية ملتقى سند طلاب الجامعات

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