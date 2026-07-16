مصرع شخص في انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية بالتحديد في مدينة شبين واقعة مؤلمة حيث توفي شاب متأثراً باصابته في انفجار أنبوبة غاز.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطاراً من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بوقوع حادث انفجار أسطوانة غاز بالتحديد عند مزلقان العبد.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين وقوع انفجار أسطوانة اكسجين ووفاة شخص على إثرها، وتم نقل الجثمان تحت تصرف النيابة العامة في ثلاجة المستشفى التعليمي في شبين الكوم لحين الانتهاء من الاجراءات اللازمة وتسليمه إلى أهله وذويه ودفنه في مقابر العائلة

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في ملابسات الحادث.