محافظ المنوفية يلتقى وفد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وبنك الشفاء المصري

استقبل صباح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، وفد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتورة نجلاء عبد المنعم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد مصطفى إسماعيل منسق عام القوافل الطبية والمجتمع المدني وعضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وماهر وحيد رئيس قسم القوافل الطبية ببنك الشفاء المصري، الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة.

وذلك على هامش تفقد وتنفيذالقافلة الطبية الشاملة متعددة التخصصات بقرية طه شبرا مركز قويسنا، حيث انطلقت القوافل الطبية على مدار 4 أيام متواصلة بدأت بمركز بالشهداء يومى الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الحالى وتختتم اليوم بقويسنا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتوفير الرعاية الطبية والصحية للأسر والفئات الأولى بالرعاية للحد من آلامهم ومعاناتهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات للتوسع في تنفيذ القوافل الطبية والمبادرات الصحية بما يضمن وصول الخدمات العلاجية إلى أكبر عدد من المواطنين بنطاق المحافظة، من جانبها استعرضت رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خطط وإستراتيجية منظومة عمل اللجنة فى تنظيم القوافل بالتنسيق الكامل مع منظمات المجتمع المدنى وبنك الشفاء المصرى، مشيرة إلى أن اللجنة تقوم بتوفير أجهزة تعويضية وكراسى متحركة وأطراف صناعية وسماعات الأذن والأدوية وإجراء العمليات الطبية الدقيقة كذرع النخاع والكلى والكبد ، كما تساهم فى قرارات المجالس الطبية المتخصصة وإستعجال قرارات العلاج على نفقة الدولة ، فضلاً عن المساهمة فى تحمل استكمال التكاليف المالية لبعض قرارات العلاج على نفقة الدولة بما يعزز جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

كما شهد اللقاء، استعراض آليات خطط عمل بنك الشفا ء المصرى والجهود المبذولة فى التواصل الدائم بين كافة الجهات الأهلية والمساهمة فى تطوير المستشفيات ودعمها بالأجهزة والمستلزمات الطبية وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين كافة مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية.

هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وبجهودها في تنظيم القوافل الطبية وتوفير خدمات الكشف والعلاج بالمجان للأسر الأولى بالرعاية لتحسين مستوى الخدمة للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن بقرى الريف المصري، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتعاون مع اللجنة العليا وتذليل العقبات للتوسع فى تنظيم العديد من القوافل الطبية المجانية لأهالينا على مستوى مراكز ومدن المحافظة والتي تستهدف تحقيق أفضل رعاية صحية للمواطنين، وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.