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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وسط المواطنين في الشوارع.. محافظ المنوفية يتفقد القافلة الطبية بقرية طه شبرا

محافظ المنوفية والقافلة الطبية
محافظ المنوفية والقافلة الطبية

تفقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ووفد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، تنفيذ فعاليات القافلة الطبية المجانية متعددة التخصصات في يومها الأخير بوحدة صحة الأسرة بـ طه شبرا، والتي تُنفذ بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ممثلة في اللجنة الطبية العليا والاستغاثات وبالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، وذلك في إطار جهود الدولة في توسيع مظلة الرعاية الصحية والوصول بالخدمات الطبية المجانية بالقرى الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة قويسنا رافقه الدكتورة نجلاء عبد المنعم رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، الدكتور محمد مصطفي اسماعيل منسق عام القوافل الطبية والمجتمع المدني وعضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وماهر وحيد رئيس قسم القوافل الطبية ببنك الشفاء، والدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وهناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

تفقد محافظ المنوفية والوفد المرافق مختلف العيادات والتخصصات الطبية وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير للقافلة الشاملة المجانية للإطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمترددين، واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن أليات تنفيذ القافلة وصرف الأدوية، كما استمع الي آراء عدد من المواطنين ومدي رضاهم عن مستوي جودة الخدمات المقدمة لهم، ووجه بتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم وتيسير إجراءات الكشف والعلاج بما يضمن حصولهم على خدمة صحية متميزة دون أي معوقات، مشيراً أن تلك القوافل الطبية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون والتكامل بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ، بما يسهم في دعم جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير خدمات علاجية متخصصة للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة نجلاء عبد المنعم أن القافلة الطبية الشاملة انطلقت أولي فعالياتها يوم الاثنين من الاسبوع الحالي واستمرت على مدار 4 أيام متواصلة بنواحي العراقية بالشهداء  وطه شبرا بقويسنا، وتضمنت عدداً من التخصصات الطبية المختلفة ومنها الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والأنف والأذن والحنجرة وتنظيم الأسرة والرمد ، وأسهمت في تقديم الكشف الطبي والعلاج بالمجان، إلي جانب إجراء التحاليل وتوزيع النظارات الطبية  وتحويل الحالات التي تستدعي التدخلات الجراحية أو الرعاية المتخصصة الي المستشفيات الجامعية والحكومية.

وخلال التفقد، أعرب وفد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لمحافظ المنوفية، مثمناً ما قدمته القيادات التنفيذية والصحية بمحافظة من دعم وتيسيرات أسهمت في نجاح أعمال القافلة الطبية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، بما يحقق أهداف الدولة في توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية أن تلك القوافل الطبية المجانية تُعد ترجمة حية لتوجيهات القيادة السياسية وتجسيداً لحرص الدولة في توسيع مظلة الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين لا سيما في القري والمناطق الكثر إحتياجاً ، مثمناً الدور المحوري والفعال للجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري في دعم المنظومة الصحية وما حققته القوافل من نتائج إيجابية تساهم في تخفيف الأعباء عن المرضي ، مؤكدًا استمرار المحافظة في التعاون المثمر وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتيسيرات اللازمة لإنجاح تلك القوافل والمبادرات الصحية بمختلف مراكز وقرى المحافظة لتعزيز مستوي الخدمات وتوفير رعاية صحية شاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية القافلة الطبية لجنة الاستغاثات

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