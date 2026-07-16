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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 52 محضرا.. محافظ المنوفية يتفقد مبادرة يوم في قريتنا بشمنديل

محافظ المنوفية في قويسنا
محافظ المنوفية في قويسنا

 تفقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ميدانياً أعمال تنفيذ فعاليات مبادرة " يوم في قريتنا " بقرية شمنديل يأتي ذلك ضمن سلسلة المبادرات الميدانية التي أطلقها والتي تستهدف رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة بالقرى، جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة قويسنا رافقه الاستاذة هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

حيث شهد محافظ المنوفية أعمال المبادرة والتي تستهدف تنفيذ حزمة متكاملة من الأعمال الخدمية والتنموية بالتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني  ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتعزيز التواجد الميداني والتواجد بين المواطنين بما يسهم في سرعة الاستجابة لمطالبهم وتحقيق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وخلال الجولة، تابع محافظ المنوفية أعمال النظافة ورفع المخلفات حيث تم الدفع باكثر من 17  معدة متنوعة شملت لوادر وسيارات نقل وجريدر وبرج كهرباء وعربات رش مياه تابعة للوحدات القروية لعرب الرمل وأشليم وشمنديل ، وأسفرت الأعمال عن رفع نحو 350 طنًا من نواتج التطهير والهدم، وتحرير 52 محضر إشغال، إلى جانب تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية شوارع القرية والطرق الرئيسية المؤدية إليها لتيسير حركة المواطنين والمركبات وتحسين السيولة المرورية داخل القرية، فضلًا عن صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وإصلاح الكشافات والأعمدة، إلي جانب اعمال التجميل والاهتمام بالمسطحات 

الخضراء بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية أنه لن يدخر جهدًا في دعم المبادرات الميدانية التي تسهم في تحسين البيئة، ورفع كفاءة المرافق والخدمات، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة، لافتاً علي استمرار تنفيذ مبادرة " يوم في قريتنا " بمختلف مراكز وقرى المحافظة لتحقيق مستهدفاتها للارتقاء بمستوى الخدمات والتأكيد علي ضرورة المتابعة المستمرة لضمان استدامة ما يتم تنفيذه من أعمال لتحقيق رضا المواطنين.

المنوفية محافظ المنوفية مبادرة يوم في قريتنا قويسنا شمنديل

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