وجد متحللا.. العثور على شاب في منزله بعد أيام من وفاته بالمنوفية

وجد الشاب محمد حجازي ابن مدينة منوف متوفى بعد أيام من وفاته، حيث شم الأهالي رائحة تخرج من منزل الشاب واستدلوا على عدم رؤيته لأيام، فقاموا بكسر باب المنزل ووجدوه متوفى في حالة تحلل.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات الأمنية إخطاراً من مركز شرطة منوف يفيد بالعثور على جثمان شاب في حالة تحلل داخل منزله في المدينة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة.

وتبين أن الشاب يدعي محمد حجازي، عاطل، من مدينة منوف وأنه يسكن بالمنزل بمفرده بعد انفصال والده ووالدته، وان الجيران اكتشفوا الوفاة بعد ظهور رائحة كريهة من المنزل ولم يستدلوا على رؤيته منذ ايام، فقاموا بكسر باب المنزل ليجدوه متوفى في حالة تحلل.

تم التحفظ على الجثمان داخل ثلاجة مستشفى منوف العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.