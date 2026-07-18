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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مرتبات أغسطس 2026.. مواعيد الصرف والزيادة الجديدة رسميًا

مرتبات أغسطس 2026.. مواعيد الصرف والزيادة الجديدة رسميًا
مرتبات أغسطس 2026.. مواعيد الصرف والزيادة الجديدة رسميًا
عبد الفتاح تركي

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ الصرف اعتبارًا من 23 أغسطس 2026، بينما تبدأ مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة اعتبارًا من 20 يوليو 2026، مع تطبيق حزمة الأجور الجديدة التي تشمل رفع الحد الأدنى للدخل الشهري إلى 8 آلاف جنيه، وإقرار العلاوات الدورية والحافز الإضافي للعاملين، وفقًا للجدول الرسمي المعتمد.

ويبحث العاملون بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة الحالية عن مواعيد صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس 2026، وقيمة الزيادة الجديدة في الأجور، ومواعيد صرف المتأخرات المالية، بالإضافة إلى أماكن صرف الرواتب، لذلك يستعرض هذا التقرير جميع التفاصيل الرسمية المعلنة دون تغيير أي أرقام أو معلومات.

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متى يبدأ صرف مرتبات يوليو 2026؟

حددت وزارة المالية يوم 20 يوليو 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو، على أن يتم إتاحة الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للجدول الزمني المعتمد ضمن المنظومة المالية الإلكترونية.

كما أعلنت الوزارة تخصيص أيام 8 و9 و12 يوليو 2026 لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين، بما يضمن انتظام عمليات الصرف وفق المواعيد المحددة.

ما موعد صرف مرتبات أغسطس 2026؟

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 سيبدأ اعتبارًا من 23 أغسطس 2026.

كما حددت الوزارة مواعيد صرف المتأخرات المالية الخاصة بشهر أغسطس خلال الأيام الآتية:

  • 6 أغسطس 2026.
  • 9 أغسطس 2026.
  • 10 أغسطس 2026.

ويأتي هذا الجدول في إطار تنظيم عمليات صرف الرواتب والمستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

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أين يمكن صرف مرتبات يوليو وأغسطس 2026؟

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف مرتبات العاملين بالدولة، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات المالية، وتشمل القنوات الآتية:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM).
  • فروع البنوك المختلفة.
  • مكاتب البريد المصري.
  • المحافظ الإلكترونية المعتمدة وفقًا للجهات المختصة.

وأكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للسحب من ماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف، داعية الموظفين إلى تجنب التزاحم، خاصة أن عمليات السحب يمكن إجراؤها في أي وقت بعد إيداع الرواتب.

ما تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات العاملين بالدولة 2026؟

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الزيادة الجديدة في الأجور سيجري تطبيقها مع مرتبات شهر يوليو 2026، وتتضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتشمل الزيادة الإجراءات الآتية:

  • رفع الحد الأدنى للدخل الشهري إلى 8 آلاف جنيه.
  • إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
  • منح علاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
  • زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

وتبدأ هذه الإجراءات مع صرف مرتبات شهر يوليو، لتنعكس على دخول العاملين اعتبارًا من أول راتب بعد تطبيق الزيادة.

كم تبلغ تكلفة الزيادة الجديدة في الأجور؟

أوضح وزير المالية أن التكلفة الإجمالية للزيادات الجديدة في الأجور تبلغ نحو 77.5 مليار جنيه.

وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة الدولة لتحسين مستويات دخول العاملين بالجهاز الإداري، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تطبيق حزمة متكاملة من الزيادات في الرواتب والعلاوات والحوافز.

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ما أبرز المعلومات عن جدول صرف مرتبات يوليو وأغسطس 2026؟

يتضمن الجدول الرسمي الذي أعلنته وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2026 اعتبارًا من 20 يوليو 2026، مع تخصيص أيام 8 و9 و12 يوليو 2026 لصرف المتأخرات والمستحقات المالية.

كما يبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 اعتبارًا من 23 أغسطس 2026، بينما تُصرف المتأخرات المالية خلال أيام 6 أغسطس 2026 و9 أغسطس 2026 و10 أغسطس 2026، مع استمرار إتاحة صرف الرواتب من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، والمحافظ الإلكترونية المعتمدة.

لماذا يزداد البحث عن مرتبات أغسطس 2026؟

ارتفعت معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو، ورغبة العاملين في معرفة مواعيد الصرف الرسمية، وأماكن الحصول على الرواتب، وقيمة الزيادات التي أقرتها وزارة المالية.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ويأتي الإعلان عن الجدول الرسمي لصرف المرتبات والمتأخرات في إطار تنظيم عمليات الصرف وتيسير حصول العاملين على مستحقاتهم، مع توفير عدة وسائل للسحب الإلكتروني والورقي بما يقلل من التزاحم داخل منافذ الصرف.

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