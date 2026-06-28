المالية تعلن تسليم كأس التميز لقطاع الحسابات والمديريات

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أننا نعمل على تشجيع التفكير الإبداعي لدى العاملين بوزارة المالية؛ لتعزيز قدرتهم على أداء خدمة أفضل، مشيرًا إلى أننا نتطلع إلى مبادرات لتطوير إدارة المالية العامة وزيادة الموارد المحلية لتحسين الخدمات العامة.

أضاف صبحي، فى احتفالية تسليم كأس التميز فى المسابقة التى أجراها قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن المسابقات والمنافسات تُعد فرصة جيدة لإظهار القدرات والطاقات الكامنة لدى العاملين بوزارة المالية، موضحًا أننا لدينا كوادر بشرية واعدة تمتلك خبرات متنوعة، وسنعمل على دعمها لضمان التميز المستدام.

أشار إلى أن الحماس والشغف بتطوير منظومة العمل يعد ركيزتنا الأساسية للتقدم والنجاح وتحقيق تطلعات المواطنين.

قال أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، إن «كأس التميز» يُعد احتفاءً بالعمل المشترك لصالح بلدنا والمواطنين، مؤكدًا أن أبناء وزارة المالية قادرون على قيادة مسيرة التطوير وتحقيق المستهدفات المنشودة

أعرب أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، عن تقديره لوزير المالية؛ لمساندته لجهود الاستثمار فى العنصر البشرى وتحفيز الإبداع والابتكار بشتى الطرق، مشيرًا إلى أن المديرية المالية بالأسكندرية حصلت على كأس التميز بقطاع الحسابات والمديريات المالية، فى هذه المسابقة التى بدأت فكرتها من بورسعيد.