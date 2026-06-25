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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية يشرح تفاصيل الإصلاحات الضريبية لبنوك فرنسية

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

استهل أحمد كجوك وزير المالية، لقاءه بوفد أحد البنوك الفرنسية بعلى هامش منتدى باريس، قائلًا: «فخورون بأداء القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر»، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص «رجع تاني يتصدر المشهد الاقتصادي» بنمو قوي في الاستثمارات.

أضاف أن مؤشرات الأداء المالي تتجه للأفضل والإيرادات الضريبية تنمو بلا أعباء جديدة نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق حزمة «التسهيلات».

أوضح الوزير، أننا حافظنا على تحقيق فائض أولي وخفض العجز الكلي ووضع الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، لافتًا إلى أن أولوياتنا تعكس حرصًا متزايدًا على تنمية موارد الدولة بمساندة أكبر للإنتاج والتصدير، أخذًا فى الاعتبار أننا لدينا فرص كبيرة لنمو الصادرات الخدمية خاصة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.

أشار الوزير، إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية يسجل ٥٣ مليار دولار في أبريل ٢٠٢٦، والتضخم يتراجع في إطار اقتصادي متماسك، موضحًا أن قطاع السياحة يحقق عائدات ١٠,٢ مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة ٢٢٪

وزير المالية أحمد كجوك الإيرادات الضريبية العجز الكلي الناتج المحلي الاجمالي فائض أولي

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