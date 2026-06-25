وزير المالية: إجراءات لزيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد وخدمات أفضل للمستثمرين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اقتصادنا يستعيد ثقة المستثمرين بأداء جيد ومتوازن وسط تحديات عالمية وإقليمية، مشيرًا إلى أن مناخ الاستثمار يتحسن، وسنواصل مسار التسهيل والتبسيط والمساندة لمجتمع الأعمال بتطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية.

أضاف الوزير، في لقائه مع وفد من المستثمرين الدوليين على هامش منتدى باريس، أننا نعمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد بخدمات أفضل للمستثمرين؛ على نحو يسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وخلق المزيد من فرص العمل.

أوضح الوزير، أننا مستمرون فى توفير تيسيرات تمويلية للإنتاج، ومساندة اقتصادية للصادرات السلعية والخدمية، لافتًا إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حققت أفضل معدلات في ٦ سنوات.