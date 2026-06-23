نائب وزير المالية: حجم مخصصات الدعم في موازنة 2026- 2027 حوالي 836 مليار جنيه

أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، أن موازنة العام المالي التي أقرها مجلس النواب، استمرار لتطوير كبير وتحسن في مستوى النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي.



وقال صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن “ المذاع على قناة ”الحدث اليوم”: "حجم مخصصات الدعم في موازنة 2026- 2027 حوالي 836 مليار جنيه وهذا الرقم زاد بحوالي 100 مليار جنيه عن العام الماضي ".

وتابع: "برامج الدعم متنوعة للغاية وهناك دعم للسلع التموينية والخبز بحوالي 170 مليار جنيه وهناك برنامج تكافل وكرامة يدعم 4.5 مليون اسرة وبحجم مخصصات تصل لـ 55 مليار جنيه وهناك برامج دعم للمزارعين والمواصلات والنقل ".

وأكمل ياسر صبحي : " هناك برامج دعم للتأمين الصحي"، مضيفا:" نعمل بشكل متوازن في السياسة المالية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ونمو النشاط الاقتصادي كي ينعكس إيجابيا على المواطن وتحسين الدخول وتوفير فرص عمل جديدة ".

ولفت صبحي: "مخصصات دعم الطاقة في الموازنة حوالي 120 مليار جنيه ونحن مستمرون في هذا الشأن وهناك خطة شاملة من الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر ".

وتابع صبحي: "عجز الموازنة في عام 2024 كان يعادل 7.1% من الناتج المحلي ومتوقع ان ينخفض لـ 6.1% هذا العام".