وزير المالية: النظام الضريبي المبسط جاذب للاستثمار.. وتعديلات جديدة لمنع مشكلات التطبيق

ناقشت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم، 6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القوانين الضريبية، ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.

ووجه أحمد كجوك، وزير المالية، الشكر إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مناقشاتها الدقيقة لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، مشيدًا بالتعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة، والتي تستهدف مزيدًا من التيسير والتسهيل على الممولين المخاطبين بأحكام هذه القوانين.

وأكد وزير المالية خلال الجلسة أن النظام الضريبي المبسط يمثل عامل جذب للاستثمار على أرض الواقع، موضحًا أن التعديلات التي تم إدخالها جاءت لضمان سهولة التطبيق وتجنب أي تحديات قد تواجه الممولين خلال التنفيذ.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف من خلال الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز العلاقة مع مجتمع الأعمال، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتوفير بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والنشاط الاقتصادي.