قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الباكستاني الأسبق: واشنطن تعتزم الإفراج عن بعض الأموال لدعم إرسال القمح للإيرانيين
نوع تسالي شهير يحمي من السرطان .. اكتشفه
رسالة شكر.. تفاصيل منشور من إيران في غرفة ملابس كأس العالم 2026
عايز يهرب من الردار.. القبض على صاحب مكتب مقاولات طمس لوحات سيارته
ما هو دور إبستين .. أسباب سقوط حكومة ستارمر رغم تحقيق أكبر أغلبية في القرن
هل يعود إلى 46 جنيهًا؟.. سعر الدولار يتراجع في جميع البنوك
موجة هبوط بأسعار الأسماك اليوم .. والبلطي يبدأ من 71 جنيهًا للكيلو
يحضر ولادة طفله الأول | أول رد فعل من صحيفة فرنسية بعد انتقاد دوكو
انطلقت اليوم.. 190 طالبا وافدا بالأزهر يخوضون تصفيات مسابقة "مواهب وقدرات"
بعد أنباء تزويرها | تحرك حكومي يحسم حقيقة الـ50 جنيه بدون شريط هولوجرامي
الإصابة تنهي مشوار "شلوتربيك" مع منتخب ألمانيا بكأس العالم
أمير هشام يتغنى بحسام حسن: يواصل كتابة التاريخ مع الفراعنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية بعد إقرار الموازنة : نستهدف إيرادات 4.1 تريليون جنيه العام المقبل

الموازنة الجديدة
الموازنة الجديدة
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا وأولوياتنا المالية تدفع مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفز الإنتاج والتصدير وتساند المواطن بشكل أكبر، وأن «كل مواطن بيساهم فى الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولازم يشوف ده فى خدمات بتتحسن».

أضاف وزير المالية،بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧؛ أن الوزارة ت مل بكل جهد لزيادة موارد الدولة،  حيث نستهدف خلال العام المالى المقبل إيرادات بنحو ٤,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ٣٢٪؜ بينما تبلغ المصروفات ٥,٢ تريليون بنمو ١٣٪؜

أضاف الوزير، قائلًا: «شكرًا لكل شركائنا الذين أثروا الحوار المجتمعي وساهموا فى إعداد موازنة طموحة ومتوازنة لصالح بلدنا واقتصادنا وأهالينا، وكل التقدير للنقاشات والملاحظات المهمة داخل مجلس النواب التى تعكس اهتمامات وأولويات وتطلعات المواطنين.. أحييكم جميعًا، ساعدتونا فى إعداد موازنة أكثر تحفيزًا للاقتصاد وأكثر تأثيرًا فى حياة الناس بقدر الإمكان».

أوضح الوزير، أننا ملتزمون بإدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد، والتعامل مع المخاطر المحتملة بأكبر «حجم ونسبة احتياطيات عامة» خلال السنة المالية المقبلة، وتمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ لتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم بقدر المستطاع، لافتًا إلى توجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة تنعكس فى خدمات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس.

وزير المالية الموازنة الجديدة الاقتصاد المصري اخبار مصر مال وعمال تحفيز الصادرات الموازنة العامة الايرادات العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

ترشيحاتنا

منتخب مصر

إنجاز جديد.. ترتيب مجموعة مصر في حال الفوز على إيران

منتخب مصر

سيناريوهات التأهل .. ماذا يحتاج منتخب مصر أمام إيران لصدارة المجموعة السابعة بالمونديال

برشلونة يهنئ المنتخب المصري بعد فوزه التاريخي في كأس العالم

برشلونة يهنئ المنتخب المصري بالفوز التاريخي في كأس العالم

بالصور

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

منذ 5 سنوات لم يجلس دقيقة واحدة.. قصة راهب هندي نذر الوقوف 12 عاما كاملة والطب يحذر

يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن

القوات المسلحة: القيام بحملات مكبرة ضد العناصر الإجرامية والتنقيب غير المشروع عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

تفاصيل حلقة عزيز الشافعي مع صاحبة السعادة قبل عرضها | صور

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

فيديو

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

المزيد