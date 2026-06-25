وزير المالية: اقتصادنا يستعيد ثقة المستثمرين بأداء جيد ومتوازن وسط تحديات عالمية وإقليمية

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن اقتصادنا يستعيد ثقة المستثمرين بأداء جيد ومتوازن وسط تحديات عالمية وإقليمية، مشيرًا إلى أن مناخ الاستثمار يتحسن، وسنواصل مسار التسهيل والتبسيط والمساندة لمجتمع الأعمال بتطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية.

وقال الوزير، خلال لقائه مع وفد "لازارد الاستشارية السيادية" على هامش منتدى باريس، "نعمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد بخدمات أفضل للمستثمرين؛ على نحو يسهم في دفع النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل".

وأوضح الوزير: "مستمرون في توفير تيسيرات تمويلية للإنتاج، ومساندة اقتصادية للصادرات السلعية والخدمية، لافتًا إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حققت أفضل معدلات في ٦ سنوات".