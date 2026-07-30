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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ختام اختبارات اللياقة البدنية للحكام والمساعدين بحضور عصام عبدالفتاح

حكام الدوري الممتاز
حكام الدوري الممتاز
إسلام مقلد

اختتمت اليوم، الخميس، اختبارات اللياقة البدنية "كوبر" للحكام الدوليين وحكام الدورى الممتاز والمحترفين والحكام المساعدين، والتي أقيمت على ملاعب نادي النصر، وذلك بحضور عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، في أول ظهور رسمي له منذ توليه رئاسة اللجنة.

وشهدت الاختبارات حضور 44 حكم ساحة، نجح منهم 36 حكمًا، فيما لم يجتز الاختبار 8 حكام، كما حضر 72 حكمًا مساعدًا، نجح منهم 52 مساعدًا، بينما لم يجتز الاختبار 20 مساعدًا.

208 حكام ومساعدين

و على مدار اليومين، بلغ إجمالي المشاركين في اختبارات اللياقة البدنية "كوبر" 208 حكام ومساعدين، بواقع 68 حكم ساحة و140 حكمًا مساعدًا، حيث اجتاز الاختبارات 60 حكم ساحة مقابل 8 لم يجتازوا، فيما نجح 108 حكام مساعدين، بينما لم يجتز الاختبارات 32 مساعدًا، وذلك ضمن الاستعدادات لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

المعايير المعتمدة

وأقيمت الاختبارات وفق المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضمن البرنامج، الذي وضعه الاتحاد المصري لكرة القدم، ولجنة الحكام الرئيسية لتجهيز الحكام، قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027، في إطار خطة رفع الكفاءة البدنية والفنية لعناصر التحكيم.

اللياقة البدنية كوبر الدورى الممتاز الدورى الممتاز والمحترفين الحكام الحكام المساعدين عصام عبدالفتاح لجنة الحكام الاتحاد الدولي لكرة القدم

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