عصام عبد الفتاح يوجه رسالة إلى الأندية: نفتح صفحة جديدة لتطوير منظومة التحكيم

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام الرئيسية الجديد بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تطوير منظومة التحكيم المصري، مشددًا على أهمية تعاون جميع الأطراف، وفي مقدمتها الأندية، من أجل الارتقاء بمستوى التحكيم.

وقال عبد الفتاح إن المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز ما حدث خلال المواسم السابقة، وبدء صفحة جديدة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل بين لجنة الحكام والأندية، بما يسهم في تحقيق العدالة والارتقاء بالمسابقات المحلية.

وأضاف رئيس لجنة الحكام: «أتمنى أن تقف الأندية معنا، وأن ننسى أي شيء حدث في المواسم السابقة، لأننا سنفتح صفحة جديدة مليئة بالثقة والاحترام».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعيين عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، خلفًا للكولومبي أوسكار رويز، في إطار خطة العمل على تطوير منظومة التحكيم المصرية.