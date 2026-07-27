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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو ريدة : لا يصح تصوير اختيار عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام على أنه موجه ضد الأهلي

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
هاني حسين

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرارات اتحاد الكرة الأخيرة، وفي مقدمتها تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا للاتحاد ، لم تستند إلى الصداقة أو العلاقات الشخصية أو ما يُثار بشأن إعادة تدوير الوجوه في المناصب، مشيرًا إلى أن الاتجاه في البداية كان التعاقد مع مدير فني أجنبي.


وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة "النهار": "كنا في البداية نفكر في أن يكون المدير الفني أجنبيًا، وظللنا فترة طويلة نتعامل مع أجانب."


وأوضح أن نجاح المنتخب الوطني في كأس العالم تحت قيادة المدير الفني حسام حسن كان أحد الأسباب التي دفعت اتحاد الكرة إلى تغيير توجهه والاعتماد على مدير فني مصري للاتحاد، قائلاً: "نجاح المنتخب في كأس العالم، تحت قيادة المدرب حسام حسن، ساهم في تغيير فكر الاتحاد نحو تعيين مدير فني مصري للاتحاد."


وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن ما يراه البعض من ميله إلى الاستعانة بالمقربين منه، مستشهدة بتجربة حلمي طولان مع منتخب مصر الثاني، أكد أبو ريدة أن حلمي طولان لا يتحمل مسؤولية الخروج المبكر من بطولة كأس العرب، موضحًا أن السبب الرئيسي كان ضيق الوقت المتاح لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب قبل البطولة.

وعن اختيار عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام، أوضح أبو ريدة أن تجربة أوسكار رويز أسهمت في الدفع بعناصر جديدة داخل منظومة التحكيم المصري، إلى جانب نجاح طاقم تحكيم مصري في المشاركة لأول مرة في كأس العالم.

وفيما يتعلق بما يثار حول خلافات عصام عبد الفتاح مع النادي الأهلي وأن إعادة أختياره تمثل إستفزازا  لجماهير النادي " الاهلي " ، أكد أن اختياره جاء استنادًا إلى خبراته وكفاءته، ولا يصح تصوير الأمر على أنه موجه ضد النادي الأهلي، الذي تربطه علاقة قوية باتحاد الكرة، مع احتمال وجود اختلاف في وجهات النظر.


وأشار إلى أن عصام عبد الفتاح سبق له إدارة لجنة الحكام في الإمارات وسوريا، ويمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، إلى جانب علاقاته المتميزة داخل الاتحادين الإفريقي والدولي.

وشدد أبو ريدة على أن اتحاد الكرة يمتلك خطة واضحة لتطوير منظومة التحكيم، تقوم على الاستمرار في الدفع بعناصر جديدة والاستعانة بوجوه شابة، مشيدًا بما قدمه طاقم التحكيم المصري بقيادة أمين عمر، خاصة بعد ظهوره بمستويات مميزة في كأس العالم الأخيرة.

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