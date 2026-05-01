قوة البناء الحقيقية.. رئيس اتحاد العمال: عمال مصر يقودون مسيرة التنمية

أكد عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن عمال مصر يمثلون الدعامة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أنهم القوة الفعلية وراء تنفيذ المشروعات القومية وبناء مستقبل البلاد.



البنية التحتية والصناعة

وأوضح الجمل، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الطفرة التي تشهدها الدولة في قطاعات البنية التحتية والصناعة والإسكان تعكس حجم الجهود اليومية التي يبذلها العمال في مواقع العمل والإنتاج.

وأشار إلى أن العامل المصري يتمتع بقدرة كبيرة على التحدي والعمل تحت مختلف الظروف، وهو ما يظهر جليًا في استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق الإنجازات على أرض الواقع.

الإنتاج والاستقرار داخل بيئة العمل

وأضاف أن دعم الدولة واهتمام القيادة السياسية يسهمان في رفع الروح المعنوية للعمال، ما يعزز من شعورهم بالانتماء ويؤثر إيجابيًا على معدلات الإنتاج والاستقرار داخل بيئة العمل.

وشدد على أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يواصل جهوده لحماية حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم، بالتوازي مع دعم خطط التنمية، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين حقوق العامل واستمرار الإنتاج يمثل أولوية خلال المرحلة الحالية.