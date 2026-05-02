الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خبير تغذية: عيش الشعير ليس غذاءً سحريًا والفوائد المبالغ فيها تفتقر للدليل العلمي

عيش الشعير
رحمة سمير

حذر الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، من الانسياق وراء الترويج غير العلمي لبعض الأطعمة، وعلى رأسها عيش الشعير، مؤكدًا أن المبالغة في فوائده لا تستند إلى أدلة علمية دقيقة، وأن تقييم أي منتج غذائي يجب أن يعتمد على الدراسات والأبحاث المتخصصة وليس الانطباعات الشائعة.

مجدي نزيه: لا يوجد غذاء سحري

أكد خبير التغذية العلاجية أن القمح والشعير والشوفان جميعها متقاربة من حيث التركيب الغذائي، موضحًا أن وصف بعض الأنواع بأنها الأفضل بشكل مطلق يعد تبسيطًا غير علمي.

طريقة عمل خبز الشعير الصحي | سر الصنعة مع الشيف دعاء السمنودي

 دقيق وكربوهيدرات

أوضح نزيه أن الاختلافات بين أنواع الحبوب ليست كبيرة بالشكل الذي يتم الترويج له، مشددًا على ضرورة فهم القيمة الغذائية الحقيقية بعيدًا عن الحملات الدعائية.

طريقة عمل خبز الشعير للرجيم

التغذية تعتمد على الحالة الصحية للفرد

أشار إلى أن فوائد أي نظام غذائي تختلف حسب الحالة الصحية لكل شخص، والتوصيات الغذائية يجب أن تكون فردية وليست عامة.

صاحب مخبز عيش شعير يكشف عن مفاجأة جديدة بعد انتشار

يبقى الوعي الغذائي المبني على العلم هو الأساس في اختيار الأطعمة الصحية، بعيدًا عن المبالغات أو الشائعات المنتشرة. ويؤكد الخبراء أن الاعتدال والتنوع الغذائي، إلى جانب الاستشارة المتخصصة، هما الطريق الأمثل للحفاظ على صحة أفضل.

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

وزير الرياضة يستقبل "ترند الذهب" عبد الله حسونة بعد إنجازه القاري في المصارعة

وزير الرياضة يستقبل عبد الله ترند الذهب عبد الله حسونة بعد إنجازه القاري في المصارعة

أرسنال

تشكيل أرسنال أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

كامل ابو علي

كامل أبو علي يعلن انسحابه من رئاسة المصري في تلك الحالة

بالصور

بعد منعه في نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخيار؟

فوائد تناول الخيار الصحية
فوائد تناول الخيار الصحية
فوائد تناول الخيار الصحية

مش بس تفوقك.. فوائد غير متوقعة لشرب فنجان القهوة الصباحي

القهوة وصحة الأمعاء
القهوة وصحة الأمعاء
القهوة وصحة الأمعاء

وفاة سهير زكي عن عمر يناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض.. أبرز محطات مشوارها الفني

سهير زكي
سهير زكي
سهير زكي

أعراض مبكرة تدل على الإصابة بسرطان المستقيم.. احذر من تجاهلها

أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها

فيديو

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد