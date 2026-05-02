خبير تغذية: عيش الشعير ليس غذاءً سحريًا والفوائد المبالغ فيها تفتقر للدليل العلمي

حذر الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، من الانسياق وراء الترويج غير العلمي لبعض الأطعمة، وعلى رأسها عيش الشعير، مؤكدًا أن المبالغة في فوائده لا تستند إلى أدلة علمية دقيقة، وأن تقييم أي منتج غذائي يجب أن يعتمد على الدراسات والأبحاث المتخصصة وليس الانطباعات الشائعة.

مجدي نزيه: لا يوجد غذاء سحري

أكد خبير التغذية العلاجية أن القمح والشعير والشوفان جميعها متقاربة من حيث التركيب الغذائي، موضحًا أن وصف بعض الأنواع بأنها الأفضل بشكل مطلق يعد تبسيطًا غير علمي.

دقيق وكربوهيدرات

أوضح نزيه أن الاختلافات بين أنواع الحبوب ليست كبيرة بالشكل الذي يتم الترويج له، مشددًا على ضرورة فهم القيمة الغذائية الحقيقية بعيدًا عن الحملات الدعائية.

التغذية تعتمد على الحالة الصحية للفرد

أشار إلى أن فوائد أي نظام غذائي تختلف حسب الحالة الصحية لكل شخص، والتوصيات الغذائية يجب أن تكون فردية وليست عامة.

يبقى الوعي الغذائي المبني على العلم هو الأساس في اختيار الأطعمة الصحية، بعيدًا عن المبالغات أو الشائعات المنتشرة. ويؤكد الخبراء أن الاعتدال والتنوع الغذائي، إلى جانب الاستشارة المتخصصة، هما الطريق الأمثل للحفاظ على صحة أفضل.