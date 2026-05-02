مسئول إيراني: استمرار ضخ النفط لن يكون ممكنًا إلا لفترة محدودة

نقلت وكالة بلومبرج عن مسؤول إيراني قوله إن استمرار ضخ النفط لن يكون ممكنًا إلا لفترة محدودة، في إشارة إلى التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الطاقة في البلاد، سواء على مستوى البنية التحتية أو في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية القائمة.



وبحسب ما أوردته الوكالة، فإن هذا التصريح يعكس مخاوف داخلية بشأن قدرة إيران على الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية لفترة طويلة، خاصة مع استمرار العقوبات الدولية المفروضة على قطاع النفط، والتي تؤثر بشكل مباشر على عمليات التصدير والاستثمار في تطوير الحقول النفطية.



ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه طهران إلى موازنة احتياجاتها الاقتصادية مع تعقيدات المشهد السياسي، حيث يشكل النفط أحد أهم مصادر الدخل القومي.

ويرى مراقبون أن أي تراجع في معدلات الإنتاج أو التصدير قد ينعكس سلبًا على الإيرادات الحكومية، ويزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي.



كما يسلّط التصريح الضوء على التحديات التقنية التي قد تواجه عمليات الضخ، بما في ذلك تقادم بعض المنشآت والحاجة إلى استثمارات كبيرة للحفاظ على كفاءة الإنتاج، في ظل محدودية الوصول إلى التكنولوجيا الغربية نتيجة القيود المفروضة.



في السياق ذاته، تشير تقديرات خبراء الطاقة إلى أن استمرار هذه الظروف قد يدفع إيران إلى اتخاذ إجراءات بديلة، مثل تقليص الإنتاج أو إعادة توجيه الصادرات إلى أسواق محددة، بما يضمن الحفاظ على استقرار القطاع في المدى القصير.



ولم يصدر تعليق رسمي فوري من الجهات الحكومية الإيرانية بشأن هذه التصريحات، غير أن مراقبين يرون أنها تعكس بوضوح حجم التحديات التي يواجهها قطاع النفط الإيراني في المرحلة الراهنة، وسط بيئة دولية وإقليمية معقدة.