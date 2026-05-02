مسؤول إيراني: إصابة خفيفة للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي دون قلق

أفاد رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، خلال لقاء تلفزيوني، بأن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي تعرض لإصابة خفيفة في القدم واليد.



وأضاف أن الحالة الصحية لا تدعو للقلق، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الإصابة أو توقيتها.

وفي وقت سابق، أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يتمتع بصحة جيدة وحيوية، ويدير شؤون البلاد بشكل طبيعي، وذلك في أول تعليق رسمي على الشائعات التي أُثيرت حول وضعه الصحي.

وأوضح رضائي أن هذه الشائعات تهدف إلى دفع المرشد أو المقربين منه إلى الرد أو الظهور إعلامياً، محذراً من أن ذلك قد يساهم في كشف موقعه أمنياً، في ظل ما وصفه بالظروف الحساسة والحرب الدائرة، مشيراً إلى ما اعتبره محاولات من أجهزة استخباراتية معادية للاستفادة من أي معلومات يتم تداولها.



وتأتي هذه التصريحات بعد تقارير إعلامية غربية تحدثت خلال الأسابيع الماضية عن غياب المرشد الأعلى عن الظهور العلني منذ 9 مارس الماضي، واكتفائه ببيانات مكتوبة عبر قنوات رسمية، ما أثار تساؤلات حول حالته الصحية وقدرته على إدارة شؤون الدولة.



ويُعد تصريح رضائي أحدث تأكيد رسمي من جانب طهران على سلامة خامنئي، في وقت تستمر فيه التوترات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتتصاعد فيه التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.