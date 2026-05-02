القبض على مندوب مبيعات تعدى على طالب بالضرب في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على طالب بالضرب بالشرقية .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 إبريل المنقضى تبلغ لقسم شرطة بلبيس بالشرقية من والد المجنى عليه (موظف - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب لخلافات بينهما .



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مندوب مبيعات – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لتأديبه لسابقة قيامه بالتعدى عليه بالسب حال سيره بالطريق العام .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.