الداخلية تكشف تفاصيل إزالة كشك مخالف في مدينة بدر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التوصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام قوة أمنية بإزالة الكشك الخاص بأسرتها بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 20 أبريل المنقضى وحال قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتأمين الجهات المعنية بمدينة بدر لتنفيذ قرار إزالة كشك خاص بالقائمة على النشر كائن بالحى الثالث بالمدينة لإقامته "بدون ترخيص" قامت المذكورة بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ، إبان تنفيذ القرار ونشره بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد إثناء الجهات المختصة عن إستكمال التنفيذ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.