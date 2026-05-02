كينيا.. مصرع 10 أشخاص خلال أمطار غزيرة اجتاحت البلاد

اجتاحت الأمطار الغزيرة في كينيا العديد من المناطق في البلاد، حيث اسفر عنها مصرع 10 أشخاص نتيجة للأضرار الكبيرة التي خلفها استمرار هطول الامطار بغزارة.

ذكرت خدمة الشرطة الوطنية، في بيان اليوم، أنه تم الإبلاغ عن سبعة من الوفيات في المنطقة الشرقية امس الجمعة، مما يجعلها المنطقة الأكثر تضررا حتى الآن.

وقالت الشرطة إن فرق طوارئ تتواجد حاليا على الأرض ويتم القيام بعمليات إنقاذ ومساعدة المناطق المتضررة، على الرغم من أن الوصول إلى بعض المناطق لا يزال محدودا بسبب الطرق والجسور المتضررة.

وحثت الشرطة السكان على توخي الحذر بشكل كبير، لاسيما في مناطق تم تحديدها بالفعل على إنها عالية الخطورة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الكينية أن الأمطار الغزيرة من المحتمل أن تستمر.

و في وقت سابق، توفي 25 شخصا بعد أن غمرت المياه الطرق في العاصمة الكينية نيروبي في أعقاب هطول أمطار غزيرة في شهر مارس الماضي.

يذكر أن انهيارات أرضية في غرب كينيا جراء الأمطار الغزيرة في شهر نوفمبر الماضي أدت إلى وفاة 26 شخصا.