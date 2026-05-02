إنجاز جديد يُضاف لسجل بطولات نادي سموحة

حقق نادي سموحة إنجازًا كبيرًا بتتويجه ببطولة الدوري العام والميدالية الذهبية للبليارد الفرنسي لموسم 2025/2026، إلى جانب الفوز بالميدالية الفضية في بطولة كأس مصر، وذلك بعد موسم قوي شهد منافسات حماسية ومواجهات صعبة.

وجرى توزيع الجوائز بحضور أحمد سعيد" عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للبليارد، والكابتن "شريف غنيم" رئيس منطقة الإسكندرية للبليارد، ومحمد عيد" نائب مدير النشاط الرياضي، و"راجح حسني" مدير الاتحاد المصري لألعاب البليارد.

ومثّل فريق الدوري العام كل من:

1- سامر كمال

2- سامح سيدهم

3- محمد صبري

4- بدر محمد طبق

5- نهاد عباس

كما حصل فريق نادي سموحة على المركز الثاني والميدالية الفضية ببطولة كأس مصر للبليارد الفرنسي، ومثّل الفريق كل من:

1- أحمد عبد الله

2- محمد طبق

3- علي عبد الحارس

4- محمد إلهامي المسيري

وجاء هذا الإنجاز تحت القيادة الفنية للمدير الفني الكابتن “سامر كمال حبيب” إداري الفريق كابتن وحيد صبحي عبد العزيز

رئيس لجنة البليارد المستشار محمد البدري.